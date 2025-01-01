- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
Bir OpenCL nesnesi veya aygıtı için bir tamsayı özelliğinin değerine dönüş yapar.
|
long CLGetInfoInteger(
Parametreler
handle
[in] OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri veya OpenCL aygıtının numarası. OpenCL aygıtlarının numaralandırılmasına sıfır ile başlanır.
prop
[in] Alınması istenilen özellik değeri, ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
Dönüş değeri
Başarılı olunması durumunda özellik değerine, aksi durumda -1 durumuna dönüş yapılır. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
CL_DEVICE_COUNT
|
OpenCL desteğine sahip aygıtların sayısı. Bu özellik için ilk parametrenin belirtilmesi gerekmez, yani handle parametresinin yerine 0 değerini geçebilirsiniz.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Aygıt Tipi
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Tedarikçinin benzersiz kimliği
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
OpenCL aygıtında paralel olarak hesaplanmış görevlerin sayısı. Her bir çalışma grubu, sadece bir hesaplama görevini üstlenir. 1 en düşük değerdir
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Aygıtın ayarlanmış en yüksek frekansı - MHz bazında.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Aygıtın global belleğinin büyüklüğü - bayt bazında
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Yerel hafızada işlenen (scene) verinin büyüklüğü - bayt bazında
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
OpenCL tamponunun tam boyutu (bayt olarak)
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCL cihazı için kullanılabilir yerel çalışma gruplarının toplam sayısı.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCL programı için kullanılabilir yerel çalışma gruplarının toplam sayısı.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Bir gruptaki tüm paralel görevlerin çözümü için OpenCL programı tarafından kullanılan yerel belleğin boyutu (bayt olarak). Maksimum mevcut değeri almak için CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE kullan
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
OpenCL program kernelindeki ger bir görev tarafından kullanılan özel belleğin minimum boyutu (bayt olarak).
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Son OpenCL hatasının kodu
|
int
ENUM_CL_DEVICE_TYPE sayımı, OpenCL desteğine sahip mevcut aygıtların muhtemel tiplerini içerir. Aygıt tipini, aygıt numarası veya OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri ile elde edebilirsiniz; tanıtıcı değeri almak için CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Adanmış OpenCL hızlandırıcıları (örneğin, IBM CELL Blade). Bu aygıtlar, PCIe gibi bir periferal bağlantı kullanarak ana işlemci ile iletişim kurar.
|
CL_DEVICE_CPU
|
Bir OpenCL ana işlemci aygıtı. Ana işlemci OpenCL uygulamalarını çalıştırır, tek veya çok çekirdekli bir CPU olabilir.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Bir OpenCL GPU (grafik işlemci) aygıtı.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
Sistem içindeki varsayılan OpenCL aygıtı. Varsayılan aygıt, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM aygıtı olamaz.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
OpenCL C dilinde yazılmış programları desteklemeyen adanmış hızlandırıcılar.
Örnek:
|
void OnStart()