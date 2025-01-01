CL_DEVICE_COUNT OpenCL desteğine sahip aygıtların sayısı. Bu özellik için ilk parametrenin belirtilmesi gerekmez, yani handle parametresinin yerine 0 değerini geçebilirsiniz. int

CL_DEVICE_TYPE Aygıt Tipi ENUM_CL_DEVICE_TYPE

CL_DEVICE_VENDOR_ID Tedarikçinin benzersiz kimliği uint

CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS OpenCL aygıtında paralel olarak hesaplanmış görevlerin sayısı. Her bir çalışma grubu, sadece bir hesaplama görevini üstlenir. 1 en düşük değerdir uint

CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY Aygıtın ayarlanmış en yüksek frekansı - MHz bazında. uint

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE Aygıtın global belleğinin büyüklüğü - bayt bazında ulong

CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE Yerel hafızada işlenen (scene) verinin büyüklüğü - bayt bazında uint

CL_BUFFER_SIZE OpenCL tamponunun tam boyutu (bayt olarak) ulong

CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE OpenCL cihazı için kullanılabilir yerel çalışma gruplarının toplam sayısı. ulong

CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE OpenCL programı için kullanılabilir yerel çalışma gruplarının toplam sayısı. ulong

CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE Bir gruptaki tüm paralel görevlerin çözümü için OpenCL programı tarafından kullanılan yerel belleğin boyutu (bayt olarak). Maksimum mevcut değeri almak için CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE kullan ulong

CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE OpenCL program kernelindeki ger bir görev tarafından kullanılan özel belleğin minimum boyutu (bayt olarak). ulong