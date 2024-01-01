//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iGator.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"

#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."

#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"

#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."

#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."

#property description "diğer tüm parametreler, standart Gator Oscilator'da olduğu gibidir"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 2

//--- GatorUp çizimi

#property indicator_label1 "GatorUp"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrGreen, clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- GatorDown çizimi

#property indicator_label2 "GatorDown"

#property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color2 clrGreen, clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iGator, // iGator kullan

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan

};

//--- giriş parametreleri

input Creation type=Call_iGator; // fonksiyon tipi

input string symbol=" "; // sembol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı

input int jaw_period=13; // Jaw (çene) çizgisinin periyodu

input int jaw_shift=8; // Jaw çizgisinin kaydırma değeri

input int teeth_period=8; // Teeth (diş) çizgisinin periyodu

input int teeth_shift=5; // Teeth çizgisinin kaydırma değeri

input int lips_period=5; // Lips (dudak) çizgisinin periyodu

input int lips_shift=3; // Lips çizgisinin kaydırma değeri

input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // Alligator çizgilerinin ortalama yöntemi

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// Alligator hesaplamasında kullanılan fiyat tipi

//--- gösterge tamponları

double GatorUpBuffer[];

double GatorUpColors[];

double GatorDownBuffer[];

double GatorDownColors[];

//--- iGator göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken

int handle;

//--- kayıt için değişken

string name=symbol;

//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi

string short_name;

//--- üst ve alt histogramlar için kaydırma değeri

int shift;

//--- Gator Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması

SetIndexBuffer(0,GatorUpBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,GatorUpColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer(2,GatorDownBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,GatorDownColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

/*

Tüm bu kaydırma değerleri, Gator Oscilator göstergesi içinde, Alligator göstergesini temsil eden parametrelerde belirtilirler!

Bu yüzden Gator göstergesini değil, Alligator çizgilerini kaydırırlar,

sonra buradan elde edilen değerler Gator Oscillator göstergesinin hesaplanmasında kullanılır!

*/

//--- Şimdi, Jaw çizgisi ile Teeth çizgisi arasındaki farka eşit olan alt histogramın kaydırma değerini hesaplayalım

shift=MathMin(jaw_shift,teeth_shift);

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);

//--- iki histogram bulunmasına rağmen, aynı kaydırma değeri kullanılır - bu, iGator göstergesinin uygulama şeklidir

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,shift);



//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla

name=symbol;

//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse

if(StringLen(name)==0)

{

//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al

name=_Symbol;

}

//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur

if(type==Call_iGator)

handle=iGator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,

lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);

else

{

//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur

MqlParam pars[8];

//--- Alligator çizgilerinin periyodları ve kaydırma değerleri

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=jaw_period;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=jaw_shift;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=teeth_period;

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=teeth_shift;

pars[4].type=TYPE_INT;

pars[4].integer_value=lips_period;

pars[5].type=TYPE_INT;

pars[5].integer_value=lips_shift;

//--- düzleştirme tipi

pars[6].type=TYPE_INT;

pars[6].integer_value=MA_method;

//--- fiyat tipi

pars[7].type=TYPE_INT;

pars[7].integer_value=applied_price;

//--- işleyiciyi oluştur

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_GATOR,8,pars);

}

//--- işleyici oluşturulmadıysa

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- hatayı belirt ve hata kodunu al

PrintFormat("iGator göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- gösterge erken durduruldu

return(INIT_FAILED);

}

//--- Gator Oscillator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster

short_name=StringFormat("iGator(%s/%s, %d, %d ,%d, %d, %d, %d)",name,EnumToString(period),

jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- göstergenin normal yolla başlatılması

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- iGator göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı

int values_to_copy;

//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iGator göstergesinin değerleri değiştiyse

//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- verilen sembol ve periyot için GatorUpBuffer dizisinin büyüklüğü iGator göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız

//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)

//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- dizileri Gator Oscillator göstergesinin değerleriyle doldur

//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık

if(!FillArraysFromBuffers(GatorUpBuffer,GatorUpColors,GatorDownBuffer,GatorDownColors,

shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- mesajı oluştur

string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- servis mesajını çizelgede göster

Comment(comm);

//--- Gator Oscillator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla

bars_calculated=calculated;

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| iGator göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &ups_buffer[], // üst histogram için gösterge tamponu

double &up_color_buffer[], // üst histogramın fiyat indisleri için gösterge tamponu

double &downs_buffer[], // alt histogram için gösterge tamponu

double &downs_color_buffer[], // alt histogramın fiyat indisleri için gösterge tamponu

int u_shift, // alt ve üst histogramlar için kaydırma değeri

int ind_handle, // iGator göstergesinin tanıtıcı değeri

int amount // kopyalanmış değerlerin sayısı

)

{

//--- hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- GatorUpBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-u_shift,amount,ups_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iGator göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- GatorUpColors dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,1,-u_shift,amount,up_color_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iGator göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- GatorDownBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-u_shift,amount,downs_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iGator göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- GatorDownColors dizisinin bir kısmını 3 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-u_shift,amount,downs_color_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iGator göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}

//--- herşey yolunda

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle

Comment("");

}