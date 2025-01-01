- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir.
|
bool ArrayReverse(
Parametreler
array[]
[in][out] Dizi.
start=0
[in] Dizinin tersine çevriminin başladığı indeks.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Ters çevrilmiş elemanların sayısı. Eğer WHOLE_ARRAY ise, tüm dizi elemanları belirtilen start indeksinden başlayarak dizinin sonuna kadar ters çevrilir.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner.
Not
ArraySetAsSeries() fonksiyonu, dizi elemanlarını fiziksel olarak hareket ettirmez. Bunun yerine, elemanlara erişimi zaman serilerinde olduğu gibi düzenlemek için yalnızca indeksleme yönünü geriye doğru değiştirir. ArrayReverse() fonksiyonu, dizi elemanlarını fiziksel olarak hareket ettirir, böylece dizi "tersine çevrilir".
Örnek:
Ayrıca bakınız
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries