ArrayRange

Dizinin belirtilen boyutundaki elemanların sayısını verir.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // kontrol edilecek dizi
   int           rank_index    // boyutun indisi
   );

Parametreler

array[]

[in]  Kontrol edilen dizi.

rank_index

[in]  Boyutun indisi.

Dönüş değeri

Seçilen dizi boyutundaki eleman sayısı.

Not

İndisler sıfırdan başladığı sürece, dizi boyutlarının sayısı son boyutun indis değerinden bir fazla olacaktır.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- dört boyutlu dizi oluştur
   double array[][5][2][4];
//--- sıfır boyutunun büyüklüğünü ayarla
   ArrayResize(array,10,10);
//--- boyutları yaz
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- i boyutunun büyüklüğünü hesapla
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- yaz
      PrintFormat("boyut = %d, kapsam = %d",i,temp);
     }
//--- Sonuç
// boyut = 0, kapsam = 10
// boyut = 1, kapsam = 5
// boyut = 2, kapsam = 2
// boyut = 3, kapsam = 4
  }