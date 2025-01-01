- ArrayBsearch
ArrayRange
Dizinin belirtilen boyutundaki elemanların sayısını verir.
|
int ArrayRange(
Parametreler
array[]
[in] Kontrol edilen dizi.
rank_index
[in] Boyutun indisi.
Dönüş değeri
Seçilen dizi boyutundaki eleman sayısı.
Not
İndisler sıfırdan başladığı sürece, dizi boyutlarının sayısı son boyutun indis değerinden bir fazla olacaktır.
Örnek:
|
void OnStart()