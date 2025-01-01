- Alert
ResourceCreate
Bir veri setini temel alarak, bir görüntü kaynağı oluşturur. Fonksiyonun iki çeşidi vardır:
Bir dosya temelinde, bir kaynak yaratan
|
bool ResourceCreate(
Bir pikseller dizisi temelinde, bir kaynak oluşturan
|
bool ResourceCreate(
Parametreler
resource_name
[in] Kaynak ismi.
data[][]
[in] Bütün bir görüntü oluşturmak için tek veya iki boyutlu dizi
img_width
[in] Kaynağa yerleştirilecek dik dörtgen şekilli görüntü alanının pikseller bazında genişliği. Bu, data_width değerinden büyük olamaz.
img_height
[in] Kaynağa yerleştirilecek dik dörtgen şekilli görüntü alanının pikseller bazında yüksekliği.
data_xoffset
[in] Görüntünün dikdörtgensel alanının sağa doğru yatay konumu.
data_yoffset
[in] Görüntünün dikdörtgensel alanının aşağı doğru dikey konumu.
data_width
[in] Sadece tek boyutlu dizilerde istenir. Veri setinden görüntünün tam genişliğini ifade eder. data_width=0 ise, img_width'e eşit olduğu kabul edilir. İki boyutlu dizilerde bu parametre gözardı edilir ve data[] dizisinin ikinci boyutuna eşit olduğu kabul edilir.
color_format
[in] Renk işleme yöntemi, ENUM_COLOR_FORMAT sayımının değerlerinden biri olabilir.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Şu hatalar gerçekleşebilir:
- 4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (dinamik ve statik kaynak isimlerinin aynı olması)
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (kaynak bulunamadı)
- 4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (bu kaynak tipi desteklenmiyor)
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (kaynak ismi çok uzun)
Not
Fonksiyonun ikinci versiyonu, aynı kaynağı farklı yükseklik, genişlik ve kaydırma parametreleriyle oluşturmak için çağrılırsa, yeni bir kaynak oluşturmayacak, aksine var olanı güncelleyecekir.
Fonksiyonun ilk versiyonu dosyalardan görüntü ve ses yüklemek için kullanılır, ikinci versiyonu ise sadece görüntülerin dinamik olarak oluşturulması için kullanılır.
Görüntüler, 24 veya 32 bitlik renk derinliği ile BMP biçiminde olmalıdır. Sesler sadece WAV biçiminde olabilir. Kaynak büyüklüğü 16 Mb'i aşmamalıdır.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
Alfa kanalı bileşeni gözardı edilir
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Renk bileşenleri terminal tarafından işlenmez (kullanıcı tarafından düzgün şekilde ayarlanmalıdır)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Renk bileşenleri terminal tarafından işlenir
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
Kaynaklar, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE