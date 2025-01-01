ResourceCreate

Bir veri setini temel alarak, bir görüntü kaynağı oluşturur. Fonksiyonun iki çeşidi vardır:

Bir dosya temelinde, bir kaynak yaratan

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const string path

);

Bir pikseller dizisi temelinde, bir kaynak oluşturan

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const uint& data[],

uint img_width,

uint img_height,

uint data_xoffset,

uint data_yoffset,

uint data_width,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Parametreler

resource_name

[in] Kaynak ismi.

data[][]

[in] Bütün bir görüntü oluşturmak için tek veya iki boyutlu dizi

img_width

[in] Kaynağa yerleştirilecek dik dörtgen şekilli görüntü alanının pikseller bazında genişliği. Bu, data_width değerinden büyük olamaz.

img_height

[in] Kaynağa yerleştirilecek dik dörtgen şekilli görüntü alanının pikseller bazında yüksekliği.

data_xoffset

[in] Görüntünün dikdörtgensel alanının sağa doğru yatay konumu.

data_yoffset

[in] Görüntünün dikdörtgensel alanının aşağı doğru dikey konumu.

data_width

[in] Sadece tek boyutlu dizilerde istenir. Veri setinden görüntünün tam genişliğini ifade eder. data_width=0 ise, img_width'e eşit olduğu kabul edilir. İki boyutlu dizilerde bu parametre gözardı edilir ve data[] dizisinin ikinci boyutuna eşit olduğu kabul edilir.

color_format

[in] Renk işleme yöntemi, ENUM_COLOR_FORMAT sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Şu hatalar gerçekleşebilir:

4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (dinamik ve statik kaynak isimlerinin aynı olması)

4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (kaynak bulunamadı)

4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (bu kaynak tipi desteklenmiyor)

4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (kaynak ismi çok uzun)

Not

Fonksiyonun ikinci versiyonu, aynı kaynağı farklı yükseklik, genişlik ve kaydırma parametreleriyle oluşturmak için çağrılırsa, yeni bir kaynak oluşturmayacak, aksine var olanı güncelleyecekir.

Fonksiyonun ilk versiyonu dosyalardan görüntü ve ses yüklemek için kullanılır, ikinci versiyonu ise sadece görüntülerin dinamik olarak oluşturulması için kullanılır.

Görüntüler, 24 veya 32 bitlik renk derinliği ile BMP biçiminde olmalıdır. Sesler sadece WAV biçiminde olabilir. Kaynak büyüklüğü 16 Mb'i aşmamalıdır.



ENUM_COLOR_FORMAT

Tanımlayıcı Açıklama COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Alfa kanalı bileşeni gözardı edilir COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Renk bileşenleri terminal tarafından işlenmez (kullanıcı tarafından düzgün şekilde ayarlanmalıdır) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Renk bileşenleri terminal tarafından işlenir

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafiksel kaynak verisini güncelle |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- sıfır boyut iletilirse bırak

if(width==0 || height==0)

return;

//--- kaynak verisini güncelle ve grafiği yeniden çiz

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- grafiksel kaynağın parametrelerini bildir

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- piksel dizisinin büyüklüğünü ayarla

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- piksel dizisini saydam bir renkle doldur ve buna dayalı bir grafiksel kaynak oluştur

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- oluşturulan grafiksel kaynağı kontrol et

//--- geçerli çubuğun zaman ve fiyat verilerini al

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- son tik fiyatının ve zamanının koordinatlarını kullanarak bir bitmap nesnesi oluştur

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- oluşturulan bitmap nesnesinin genişlik ve yüksekliğini grafiksel kaynağın genişlik ve yüksekliğine eşit olarak ayarla

//--- nesne çapa noktasını merkezine ayarla

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- önceden oluşturulmuş grafiksel kaynağı bitmap nesnesi için bir görüntü dosyası olarak belirt

//--- bu durumda, kullanılan grafiksel kaynağın adını belirtmek için adının önüne "::" eklememiz gerekir

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- DodgerBlue rengini 200 şeffaflık ile ayarla

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- grafiksel kaynağın tüm piksel dizisini ayarlanan renkle doldur

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- grafiksel kaynak verisini güncelle

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE