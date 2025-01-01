CalendarValueLastByEvent

Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde edin.

int CalendarValueLastByEvent(

ulong event_id,

ulong& change_id,

MqlCalendarValue& values[]

);

Parametreler

event_id

[in] Olay ID'si

change_id

[in][out] Change ID.

values[]

[out] Olay değerlerini almak için MqlCalendarValue tip dizisi. Takvim olaylarını yönetme örneğine bakın.

Geri dönüş değeri

Alınan olay değeri sayısı. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:

4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (genel çalışma zamanı hatası),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (istek yürütmek için yeterli bellek yok),

5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı),

5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (dizi boyutu, tüm değerlerin açıklamalarını almak için yetersiz; yalnızca diziye sığan açıklamalar alındı),

ArrayResize() 'ın başarısız yürütme hataları

Not

Ekonomik takvim ile çalışmak için tüm fonksiyonlar alım-satım sunucusu zamanını (TimeTradeServer) kullanır. Bu; MqlCalendarValue yapısındaki zamanın ve CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory fonksiyonlarındaki zaman girdilerinin, kullanıcının yerel zamanından ziyade, alım-satım sunucusu zaman diliminde ayarlandığı anlamına gelir.

Eğer events[] sabit uzunluklu dizi fonksiyona iletildiyse ve sonucun tamamını kaydetmek için yeterli alan yoksa, ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) hatası etkinleştirilir.

Eğer change_id = 0 fonksiyona iletilirse, fonksiyon her zaman sıfır geri döndürür, ancak geçerli takvim veritabanı change_id halinde geri döndürülür.

Fonksiyon, belirli bir haber için diziyi ve haberin yeni değerlerini almak adına fonksiyonun sonraki çağrıları için kullanılabilecek yeni bir change_id yi geri döndürür. Böylece, bu fonksiyonu bilinen en son change_id ile çağırarak belirli bir habere ait değerleri güncellemek mümkündür.

MqlCalendarValue yapısı, actual_value, forecast_value, prev_value ve revised_prev_value alanlarındaki değerleri kontrol etmek ve ayarlamak için yöntemler sağlar. Değer belirlenmezse, alan LONG_MIN (-9223372036854775808) olarak ayarlanır.

Lütfen bu alanlarda bulunan değerlerin bir milyon ile çarpıldığını unutmayın. Bunun anlamı, CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent ve CalendarValueLast fonksiyonlarını kullanarak MqlCalendarValue'da değerler aldığınızda, alandaki değerlerin LONG_MIN'e eşit olup olmadığını kontrol etmeniz; alanda bir değer belirlenmişse, değeri elde etmek için değeri 1.000.000'a bölmeniz gerektiği anlamına gelir. Değerleri elde etmenin diğer bir yöntemi de MqlCalendarValue yapısının fonksiyonlarını kullanarak değerleri kontrol etmek ve elde etmektir.

Nonfarm payrolls olayını dinleyen örnek Uzman Danışman:

#property description "Nonfarm Payrolls olayını izlemek adına"

#property description " CalendarValueLastByEvent fonksiyonunu kullanım örneği."

#property description "Bunu başarmak için Takvim veritabanının"

#property description " mevcut change ID'sini elde edin. Devamında, zamanlayıcı anketi aracılığıyla yalnızca yeni olayları"

#property description " almak için bu ID'yi kullanın"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- zamanlayıcı oluştur

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- zamanlayıcıyı kaldır

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zamanlayıcı fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Takvim veritabanı change ID'si

static ulong calendar_change_id=0;

//--- ilk çalıştırmanın işareti

static bool first=true;

//--- olay ID'si

static ulong event_id=0;

//--- olay adı

static string event_name=NULL;

//--- olay değeri dizisi

MqlCalendarValue values[];

//--- başlatmayı gerçekleştir - mevcut calendar_change_id yi elde et

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- ABD için ülke kodu (ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- ABD olaylarını al

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- 'events' dizisinde gerekli bir olayın konumu

int event_pos=-1;

//--- Günlükte ABD olaylarını görüntüle

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: ABD olayları: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- olay adını küçük harf haline değiştir

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() %d hatasını geri döndürdü",GetLastError());

//--- vaktinden önce fonksiyondan çık

return;

}

//--- "Nonfarm Payrolls" olayı için arama yap

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- olay bulundu, bu ID'yi hatırla

event_id=events[i].id;

//--- "Nonfarm Payrolls" olay adını yaz

event_name=events[i].name;

//--- 'events[]' dizisindeki olayların konumunu hatırla

event_pos=i;

//--- Takvimin, adlarında "nonfarm payrolls" içeren birkaç olaya sahip olduğunu unutmayın

PrintFormat("\"Nonfarm Payrolls\" olayı bulundu: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- bu örneği daha iyi anlamak için 'break' operatörünü derleme dışı bırakarak tüm olayları görüntüle

break;

}

}

//--- "Nonfarm Payrolls"dan sonraki olayları silerek listeyi azaltın

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- daha uygun analiz için "Nonfarm Payrolls"dan önce 9 olay bırak

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) 0 olay geri döndürdü, hata kodu=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- operasyon bir hata ile tamamlandı, bir sonraki zamanlayıcı çağrısı sırasında tekrar dene

return;

}



//--- belirtilen olay için Takvim veritabanı change ID'sini elde et

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- bu kod bloğu ilk çalıştırma sırasında yürütülemez ancak yine de ekleyelim

PrintFormat("%s: Takvim veritabanı mevcut ID'si elde edildi: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- bayrağı ayarla ve zamanlayıcının bir sonraki olayından önce çık

first=false;

return;

}

else

{

//--- veri alınmadı (bu ilk çalıştırma için normaldir), bir hata kontrolü yapın

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Takvim veritabanı mevcut ID'si elde edildi: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- bayrağı ayarla ve zamanlayıcının bir sonraki olayından önce çık

first=false;

//--- şimdi calendar_change_id değerine sahibiz

return;

}

else

{

//--- ve bu gerçekten bir hatadır

PrintFormat("%s: event_id=%d için değerler alınamadı",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Hata kodu: %d",error_code);

//--- operasyon bir hata ile tamamlandı, bir sonraki zamanlayıcı çağrısı sırasında tekrar dene

return;

}

}

}



//--- Takvim change ID (change_id)'nin en son bilinen değerine sahibiz

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- yeni bir Nonfarm Payrolls olay değeri olup olmadığını kontrol et

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: \"%s\" için yeni olaylar alındı: %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- Günlükteki 'değerler' dizisinden verileri görüntüle

ArrayPrint(values);

//--- Günlükteki önceki ve yeni Takvim ID değerlerini görüntüle

PrintFormat("%s: Önceki change_id=%d, Yeni change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

buraya, "Nonfarm Payrolls" olayının verilerini yönetmek için kodunuzu yazın

*/

}

//---

}

/*

Sonuç:

OnTimer: ABD olayları: 202

"Nonfarm Payrolls" olayı bulundu: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Takvim veritabanı mevcut ID'si elde edildi: change_id=33986560



*/

