- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar.
|
bool DXBufferSet(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
buffer
[in] DXBufferCreate()'te oluşturulan köşe veya indeks tamponunun tanıtıcı değeri.
start
[in] Tamponun ilk elemanının indeksi. Varsayılan olarak, veriler tamponun başından itibaren alınır.
count
[in] Kullanılacak değer sayısı. Varsayılan olarak tüm tampon kullanılır.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
DXDraw() kullanarak render alma adına köşe ve indeks tamponlarını ayarlamak için DXBufferSet() fonksiyonu çağrılmalıdır.