DXBufferSet

Geçerli render işlemi için bir tampon ayarlar.

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   int   buffer,                // köşe veya indeks tamponu tanıtıcı değeri
   uint  start=0,               // başlangıç indeksi
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // eleman sayısı
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

buffer

[in] DXBufferCreate()'te oluşturulan köşe veya indeks tamponunun tanıtıcı değeri.

start

[in]  Tamponun ilk elemanının indeksi. Varsayılan olarak, veriler tamponun başından itibaren alınır.

count

[in]  Kullanılacak değer sayısı. Varsayılan olarak tüm tampon kullanılır.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

DXDraw() kullanarak render alma adına köşe ve indeks tamponlarını ayarlamak için DXBufferSet() fonksiyonu çağrılmalıdır.