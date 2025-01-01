ArrayFill

Diziyi belirtilen değerle doldurur.

void ArrayFill(

void& array[],

int start,

int count,

void value

);

Parametreler

array[]

[out] Basit tipli dizi (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in] Başlangıç indisi. Benzer bir durumda AS_SERIES bayrağı gözardı edilir.

count

[in] Doldurulacak elemanların sayısı.

value

[in] Diziyi doldurmak için belirlenen değer.

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

ArrayFill() fonksiyonu çağrıldığında daima normal (soldan sağa) indisleme yönü kullanılır. Yani, ArraySetAsSeries() fonksiyonuyla dizi elemanlarının erişim sırası değiştirilse bile bu değişim gözardı edilecektir.

Çok boyutlu diziler, ArrayFill() fonksiyonunun kullanımı sırasında tek boyutlu gözükür. Örneğin, array[2][4] dizisi, array[8] olarak işlem görür. Yani, bu diziyle çalışırken başlangıç elemanının indisini 5 olacak şekilde belirlemelisiniz. Burada, array[2][4] dizisi için yapılan ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) çağrısı, array[1][1] ve array[1][2] elemanlarını 3.14 değeri ile doldurur.

Örnek: