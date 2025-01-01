- ChartApplyTemplate
ChartWindowFind
Göstergenin eklendiği alt pencerenin numarasına dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
1. Fonksiyon, belirtilen çizelge içinde göstergenin kısa ismiyle (kısa isim alt pencerenin sol üst köşesinde gözükür) alt pencereyi arar ve başarı durumunda pencerenin numarasına dönüş yapar.
|
int ChartWindowFind(
2. Fonksiyon bir özel göstergeden çağrılmalıdır. Göstergenin çalıştığı alt pencerenin numarasına dönüş yapar.
|
int ChartWindowFind();
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi ifade eder.
indicator_shortname
[in] Göstergenin kısa ismi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda, alt pencerenin numarası. Başarısızlık durumunda fonksiyon -1 değerine dönüş yapar.
Not
Eğer fonksiyonun ikinci çeşidi (parametresiz olan) bir scriptten veya, Uzman danışmandan çağrılırsa, fonksiyon -1 değerine dönüş yapar.
iCustom() ve IndicatorCreate() fonksiyonları tarafından gösterge oluşturulduğunda belirlenen dosya ismiyle, gösterge kısa ismini karıştırmayın. Eğer gösterge kısa ismi açık şekilde belirtilmezse, gösterge kaynak kodunu içeren dosyanın ismi, derleme sırasında kısa isim olarak belirlenir.
INDICATOR_SHORTNAME özelliğinde IndicatorSetString() fonksiyonu ile kaydedilen gösterge kısa ismini doğru şekillendirmek önemlidir. Kısa ismin, gösterge giriş parametrelerini içermesi önerilir, göstergenin çizelgeden kaldırılması için kullanılan ChartIndicatorDelete() fonksiyonu kısa isimle tanımlanır.
Örnek:
|
#property script_show_inputs
