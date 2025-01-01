|
#define DEVIATION 5 // fiyattan izin verilen sapma
#define VOLUME 1.0 // emir hacmi
#define EXPERT_MAGIC 123 // Uzman Danışmanın sihirli sayısı
#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // pozisyon açılış yönü (ORDER_TYPE_BUY veya ORDER_TYPE_SELL)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- talep, doğrulama ve sonuç yapılarını bildir ve başlat
MqlTradeRequest request={};
MqlTradeCheckResult check ={};
MqlTradeResult result ={};
//--- işlem talebi parametrelerini hazırla
PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);
//--- işlem talebi parametrelerini kontrol et
ResetLastError();
bool res=OrderCheck(request, check);
if(!res)
{
PrintFormat("Trade request verification completed with error %d\nServer retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);
return;
}
//--- işlem talebi kontrolü başarılı oldu - işlem talebi doğrulama yapısı alanlarının açıklamasını görüntüle
Print("Trade request verification completed successfully");
MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);
//--- bir işlem talebi gönder
if(!OrderSend(request, result))
Print("OrderSend error ", GetLastError()); // talep gönderilemiyorsa, hata kodunu görüntüle
//--- sonuç hakkında bilgi
PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);
/*
müşteri terminalinde otomatik alım-satımın devre dışı olması durumunda sonuç:
Trade request verification completed with error 4752
Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client
otomatik alım-satım etkin ve kapalı piyasada kontrol:
Experts automated trading is enabled
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 1104.79 USD
Margin free: 9674.71 USD
Margin level: 975.71 %
Comment: Done
OrderSend error 4756
Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0
açık piyasada kontrol:
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 110.46 USD
Margin free: 10669.04 USD
Margin level: 9758.74 %
Comment: Done
Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir işlem talebi için parametreleri hazırla |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)
{
ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);
double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));
//--- talep parametreleri
request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // işlem türü
request.symbol = symbol; // sembol
request.volume = volume; // hacim
request.type = type; // emir türü
request.price = price; // açılış fiyatı
request.deviation = DEVIATION; // fiyattan izin verilen sapma
request.magic = EXPERT_MAGIC; // emir sihirli sayısı
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşlem talebi doğrulama sonucu alanlarını |
//| günlüğe yazdır |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)
{
//--- hesap para birimini ve hesap para birimi için ondalık basamak sayısını al
string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla
//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır
string header="Retcode:";
uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- geri dönüş kodunu belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle
PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);
//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki bakiye değerini günlükte görüntüle
header="Balance:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);
//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki varlık değerini günlükte görüntüle
header="Equity:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);
//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki gerçekleşmemiş kâr değerini günlükte görüntüle
header="Profit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);
//--- gerekli alım-satım işlemi için gereken teminat miktarını günlükte görüntüle
header="Margin:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);
//--- işlem gerçekleştirildikten sonra kalacak varlık değerini günlükte görüntüle
header="Margin free:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);
//--- işlem gerçekleştirildikten sonra oluşacak teminat seviyesini günlükte görüntüle
header="Margin level:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);
//--- yanıt kodu ve hata açıklamasına ilişkin yorumu günlükte görüntüle
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);
}