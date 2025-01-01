#define DEVIATION 5 // fiyattan izin verilen sapma

#define VOLUME 1.0 // emir hacmi

#define EXPERT_MAGIC 123 // Uzman Danışmanın sihirli sayısı

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // pozisyon açılış yönü (ORDER_TYPE_BUY veya ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- talep, doğrulama ve sonuç yapılarını bildir ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- işlem talebi parametrelerini hazırla

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- işlem talebi parametrelerini kontrol et

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- işlem talebi kontrolü başarılı oldu - işlem talebi doğrulama yapısı alanlarının açıklamasını görüntüle

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- bir işlem talebi gönder

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // talep gönderilemiyorsa, hata kodunu görüntüle



//--- sonuç hakkında bilgi

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

müşteri terminalinde otomatik alım-satımın devre dışı olması durumunda sonuç:

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



otomatik alım-satım etkin ve kapalı piyasada kontrol:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



açık piyasada kontrol:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir işlem talebi için parametreleri hazırla |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//--- talep parametreleri

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // işlem türü

request.symbol = symbol; // sembol

request.volume = volume; // hacim

request.type = type; // emir türü

request.price = price; // açılış fiyatı

request.deviation = DEVIATION; // fiyattan izin verilen sapma

request.magic = EXPERT_MAGIC; // emir sihirli sayısı

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşlem talebi doğrulama sonucu alanlarını |

//| günlüğe yazdır |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- hesap para birimini ve hesap para birimi için ondalık basamak sayısını al

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla

//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- geri dönüş kodunu belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki bakiye değerini günlükte görüntüle

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki varlık değerini günlükte görüntüle

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- işlem gerçekleştirildikten sonraki gerçekleşmemiş kâr değerini günlükte görüntüle

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- gerekli alım-satım işlemi için gereken teminat miktarını günlükte görüntüle

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- işlem gerçekleştirildikten sonra kalacak varlık değerini günlükte görüntüle

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- işlem gerçekleştirildikten sonra oluşacak teminat seviyesini günlükte görüntüle

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- yanıt kodu ve hata açıklamasına ilişkin yorumu günlükte görüntüle

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}