Fonksiyon, sayısal bir değer için en yakın büyük tamsayı değerine dönüş yapar.

double  MathCeil(
   double  val      // sayı
   );

Parametreler

val

[in]  Nümerik değer.

Dönüş değeri

'val' değerine eşit veya ondan daha büyük olan en küçük tamsayı değeri.

Not

MathCeil() fonksiyonunun yerine ceil() kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dönüşüm için değişkenleri bildir
   double value=0;                     // MathCeil dönüşümü için reel sayı
   int    ceil_value=0;                // sonucu buradan alın
//--- bir döngü içerisinde reel bir sayının ondalık artış sayısına göre
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- sayı değerini artır,
      //--- yukarıdan en yakın tamsayı değeri al
      //--- ve kontrol değerlerini günlükte görüntüle
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     sonuç:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }