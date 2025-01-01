MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseClose
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseClose
Veritabanını kapatır.
|
void DatabaseClose(
Parametreler
database
[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
DatabaseClose çağrıldıktan sonra, veritabanına yapılan tüm isteklerin tanıtıcı değerleri otomatik olarak kaldırılır ve geçersiz hale gelir.
Eğer tanıtıcı geçersizse, fonksiyon ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE hatası verir. Hatayı GetLastError() kullanarak kontrol edebilirsiniz.
