GlobalVariableName

Sıra numarasına göre, global değişkenin ismine dönüş yapar.

string GlobalVariableName(

int index

);

Parametreler

index

[in] Global değişkenler listesindeki sıra numarası. Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük ve GlobalVariablesTotal() değerinden küçük olmalı.

Dönüş değeri

Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismi. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.