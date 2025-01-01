MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariableName
GlobalVariableName
Sıra numarasına göre, global değişkenin ismine dönüş yapar.
string GlobalVariableName(
Parametreler
index
[in] Global değişkenler listesindeki sıra numarası. Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük ve GlobalVariablesTotal() değerinden küçük olmalı.
Dönüş değeri
Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismi. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.