//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iIchimoku.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"

#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."

#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"

#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."

#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."

#property description "Diğer tüm parametreler standart Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki gibidir."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 4

//--- Tenkan_sen grafiği

#property indicator_label1 "Tenkan_sen"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Kijun_sen grafiği

#property indicator_label2 "Kijun_sen"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrBlue

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- Senkou_Span grafiği

#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // bu iki alan Veri Penceresinde gösterilecek

#property indicator_type3 DRAW_FILLING

#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//--- Chikou_Span grafiği

#property indicator_label4 "Chikou_Span"

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrLime

#property indicator_style4 STYLE_SOLID

#property indicator_width4 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iIchimoku, // iIchimoku kullan

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan

};

//--- giriş parametreleri

input Creation type=Call_iIchimoku; // fonksiyon tipi

input int tenkan_sen=9; // Tenkan-sen periyodu

input int kijun_sen=26; // Kijun-sen periyodu

input int senkou_span_b=52; // Senkou Span B periyodu

input string symbol=" "; // sembol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı

//--- gösterge tamponu

double Tenkan_sen_Buffer[];

double Kijun_sen_Buffer[];

double Senkou_Span_A_Buffer[];

double Senkou_Span_B_Buffer[];

double Chinkou_Span_Buffer[];

//--- iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken

int handle;

//--- kayıt için değişken

string name=symbol;

//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi

string short_name;

//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması

SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);

//--- kijun_sen çubuklarının Senkou Span kanalının ileriye doğru kaydırma değeri

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);

//--- Chikou data Span, bir kaydırma değeri ile zaten iIchimoku içinde kayıtlı olduğundan

//--- Chinkou Span çizgisine bir kaydırma değeri ayarlanması gerekmiyor

//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla

name=symbol;

//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse

if(StringLen(name)==0)

{

//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al

name=_Symbol;

}

//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur

if(type==Call_iIchimoku)

handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

else

{

//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur

MqlParam pars[3];

//--- Alligator çizgilerinin periyodları ve kaydırma değerleri

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=tenkan_sen;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=kijun_sen;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=senkou_span_b;

//--- işleyiciyi oluştur

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);

}

//--- işleyici oluşturulmadıysa

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- hatayı belirt ve hata kodunu al

PrintFormat("iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- gösterge erken durduruldu

return(INIT_FAILED);

}

//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster

short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),

tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- göstergenin normal yolla başlatılması

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- iIchimoku göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı

int values_to_copy;

//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iIchimoku göstergesinin değerleri değiştiyse

//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- verilen sembol ve periyot için Tenkan_sen_Buffer dizisinin büyüklüğü iIchimoku göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız

//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)

//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- dizileri Ichimoku Kinko Hyo indicator göstergesinin değerleriyle doldur

//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık

if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,

kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- mesajı oluştur

string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- servis mesajını çizelgede göster

Comment(comm);

//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız

bars_calculated=calculated;

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| iIchimoku göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // Tenkan-sen çizgisi için gösterge tamponu

double &kijun_sen_buffer[], // Kijun_sen çizgisi için gösterge tamponu

double &senkou_span_A_buffer[], // Senkou Span A çizgisi için gösterge çizgisi

double &senkou_span_B_buffer[], // Senkou Span B çizgisi için gösterge çizgisi

double &chinkou_span_buffer[], // Chinkou Span çizgisi için gösterge çizgisi

int senkou_span_shift, // Senkou Span çizgileri için ileriye dönük kaydırma çizgileri

int ind_handle, // iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değeri

int amount // kopyalanan değerlerin sayısı

)

{

//--- hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- Tenkan_sen_Buffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("1. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- Kijun_sen_Buffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("2. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- Chinkou_Span_Buffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur

//--- senkou_span_shift>0 ise, tçizgi ileriye doğru senkou_span_shift çubuk kadar kaydırılır

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("3. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- Senkou_Span_A_Buffer dizisinin bir kısmını 3 indisli tamponun değerleriyle doldur

//--- senkou_span_shift>0 ise, tçizgi ileriye doğru senkou_span_shift çubuk kadar kaydırılır

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("4. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- Senkou_Span_B_Buffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur

//--- Chinkou Span değerlerini kopyalarken, Chinkou Span verisi zaten bir kaydırma değeri ile kaydedildiğinden

//--- Chinkou Span çizgisine bir kaydırma değeri ayarlanması gerekmiyor

if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("5. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}

//--- herşey yolunda

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle

Comment("");

}