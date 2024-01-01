DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıTeknik GöstergeleriIchimoku 

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // periyot
   int              tenkan_sen,        // Tenkan-sen periyodu
   int              kijun_sen,         // Kijun-sen periyodu
   int              senkou_span_b      // Senkou Span B periyodu
   );

Parametreler

symbol

[in] Menkul değerin sembol ismi, gösterge hesabında kullanılması gereken veri. NULL değeri mevcut sembol anlamına gelir.

period

[in] Periyot değeri, ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir, 0 mevcut zaman aralığını belirtir.

tenkan_sen

[in] Tenkan Sen için ortalama periyodu.

kijun_sen

[in] Kijun Sen için ortalama periyodu.

senkou_span_b

[in] Senkou Span B için ortalama periyodu.

Dönüş değeri

Belirtilen teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar, başarısızlık durumunda ise, INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir. Bunun için, göstergenin tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not

Tampon numaraları: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler standart Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki gibidir."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- Tenkan_sen grafiği
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Kijun_sen grafiği
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- Senkou_Span grafiği
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // bu iki alan Veri Penceresinde gösterilecek
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- Chikou_Span grafiği
#property indicator_label4  "Chikou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // iIchimoku kullan
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate kullan
  };
//--- giriş parametreleri
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // fonksiyon tipi
input int                  tenkan_sen=9;              // Tenkan-sen periyodu
input int                  kijun_sen=26;              // Kijun-sen periyodu
input int                  senkou_span_b=52;          // Senkou Span B periyodu
input string               symbol=" ";                // sembol 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // zaman aralığı
//--- gösterge tamponu
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int    handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- kijun_sen çubuklarının Senkou Span kanalının ileriye doğru kaydırma değeri
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- Chikou data Span, bir kaydırma değeri ile zaten iIchimoku içinde kayıtlı olduğundan
//--- Chinkou Span çizgisine bir kaydırma değeri ayarlanması gerekmiyor
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
   name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
      name=_Symbol;
     }
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
      MqlParam pars[3];
      //--- Alligator çizgilerinin periyodları ve kaydırma değerleri
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- işleyiciyi oluştur
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- işleyici oluşturulmadıysa
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- hatayı belirt ve hata kodunu al
      PrintFormat("iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- gösterge erken durduruldu
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iIchimoku göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
   int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iIchimoku göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- verilen sembol ve periyot için Tenkan_sen_Buffer dizisinin büyüklüğü iIchimoku göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız 
      //--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
      //--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- dizileri Ichimoku Kinko Hyo indicator göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
   string comm=StringFormat("%s ==>  göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
   Comment(comm);
//--- Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
   bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iIchimoku göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // Tenkan-sen çizgisi için gösterge tamponu
                           double &kijun_sen_buffer[],      // Kijun_sen çizgisi için gösterge tamponu
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // Senkou Span A çizgisi için gösterge çizgisi
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // Senkou Span B çizgisi için gösterge çizgisi
                           double &chinkou_span_buffer[],   // Chinkou Span çizgisi için gösterge çizgisi
                           int senkou_span_shift,           // Senkou Span çizgileri için ileriye dönük kaydırma çizgileri
                           int ind_handle,                  // iIchimoku göstergesinin tanıtıcı değeri
                           int amount                       // kopyalanan değerlerin sayısı
                           )
  {
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- Tenkan_sen_Buffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("1. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- Kijun_sen_Buffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("2. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- Chinkou_Span_Buffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur
//--- senkou_span_shift>0 ise, tçizgi ileriye doğru senkou_span_shift çubuk kadar kaydırılır
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("3. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- Senkou_Span_A_Buffer dizisinin bir kısmını 3 indisli tamponun değerleriyle doldur
//--- senkou_span_shift>0 ise, tçizgi ileriye doğru senkou_span_shift çubuk kadar kaydırılır
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("4. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- Senkou_Span_B_Buffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
//--- Chinkou Span değerlerini kopyalarken, Chinkou Span verisi zaten bir kaydırma değeri ile kaydedildiğinden
//--- Chinkou Span çizgisine bir kaydırma değeri ayarlanması gerekmiyor  
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("5. iIchimoku göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- herşey yolunda
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
   Comment("");
  }