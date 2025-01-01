MathSrand

Bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için başlangıç değeri ayarlar.

void MathSrand(

int seed

);

Parametreler

seed

[in] Rassal sayı dizisi için başlangıç değeri.

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

MathRand() fonksiyonu bir dizi (psuedo) rassal sayı oluşturmak için kullanılır. MathSrand() fonksiyonunun belli bir değerle başlatılmasının sonucunda her zaman aynı (pseudo) rassal sayı dizisi elde edilir.

Tekrarlayan dizilerden kaçınmak için MathSrand(GetTickCount()) çağrısını kullanın; GetTickCount() değeri işletim sisteminin başlatılması anından itibaren artmaya başlar ve 49 gün boyunca, sisteme gömülü milisaniye sayacının sınırları aşılana kadar tekrar etmez. MathSrand(TimeCurrent()) çağrısı ise uygun bir çözüm değildir, çünkü TimeCurrent() son tik zamanını verir - ki bu değer, bir hafta gibi daha kısa bir süre içinde tekrar edebilir.

Rassal sayı üretecinin, göstergeler ve Uzman Danışmanlar için MathSrand() fonksiyonu ile OnInit() işleyicisi içinde başlatılması önerilir, böylece OnTick() veya OnCalculate() içinde gerçekleşecek tekrar-başlatma durumu önlenebilir.

MathSrand() fonksiyonunun yerine srand() fonksiyonunu da kullanabilirsiniz.

Örnek: