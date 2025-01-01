- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoTick
MqlTick tipi bir değişken ile belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar
|
bool SymbolInfoTick(
Parametreler
symbol
[in] Sembol ismi.
tick
[out] Son fiyat güncellemesinin tarihinin ve mevcut fiyat değerinin yerleştirileceği MqlTick tipli yapıya verilen link.
Dönüş değeri
Fonksiyon, başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"