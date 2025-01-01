DokümantasyonBölümler
MqlTick tipi bir değişken ile belirtilen sembol için mevcut fiyat değerlerine dönüş yapar

bool  SymbolInfoTick(
   string    symbol,     // sembol ismi
   MqlTick&  tick        // bir yapıya yapılan referans
   );

Parametreler

symbol

[in]  Sembol ismi.

tick

[out]  Son fiyat güncellemesinin tarihinin ve mevcut fiyat değerinin yerleştirileceği MqlTick tipli yapıya verilen link.

Dönüş değeri

Fonksiyon, başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

Örnek:

#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- MqlTick yapısı türünde 1 boyutlu bir dizi bildir
   MqlTick tick[1]={};
   
//--- SYMBOL_NAME sembolü için en son fiyatları MqlTick yapısına al
   if(!SymbolInfoTick(SYMBOL_NAMEtick[0]))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- elde edilen verileri günlüğe gönder
   PrintFormat("Latest price data for the '%s' symbol:"SYMBOL_NAME);
   ArrayPrint(tick);
   /*
  sonuç:
   Latest price data for the 'EURUSDsymbol:
                    [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
   [02024.05.17 23:58:54 1.08685 1.08695 0.0000        0 1715990334319       6       0.00000
   */
  }