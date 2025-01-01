#property description "Alım-satım istekleri göndermek için bir Uzman Danışman "

" alım-satım istekleri göndermek için bir Uzman Danışman.\r

"

#property description "OnTrade() ve OnTradeTransaction() fonksiyonlarıyla"

" alım-satım olaylarının işlenmesi göstergilmiştir.\r

"

#property description "Uzman Danışman parametreleri, Magic Number değerinin "

" ayarlanmasını ve mesajların Uzmanlar günlüğünde "

#property description "görüntülenmesini sağlar. Versayılan olarak tüm detaylar. görüntülenir.\r

"

//--- giriş parametreleri

input int MagicNumber=1234567; // Uzman Danışman kimliği

input bool DescriptionModeFull=true; // Detaylandırılmış çıktı modu

//--- HistorySelect() çağrısında kullanmak için değişkenler

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- otomatik alım-satıma izin veriliyor mu kontrol et

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Otomatik alım-satım devre dışı, Uzman Danışman silinecek");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- gerçek hesapta alım-satım yapılamıyor

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("Uzman danışman gerçek hesapta alım-sayım yapamaz!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- Bu hesapta alım-satım yapılabilir mi öğren (örneğin, yatırımcı şifresi kullanırken alım-satım imkansız)

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Bu hesapta alım-satım devre dışı bırakılmış");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- Uzman Danışmanı çalıştırmak için gereken zamanı alım-satım geçmişini almak için kullan

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- tüm grafiksel nesneleri sil

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- alım-satım olayının işleyicisinin ismine göre bir başlık

Print("=> ",__FUNCTION__," zaman: ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- faaliyet tipini, sayım değeri olarak al

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- eğer faaliyet, isteğin işlenmesinin bir sonucu ise

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- faaliyet ismini görüntüle

Print(EnumToString(type));

//--- işlenen isteğin metin şeklindeki açıklamasını görüntüle

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- ve istek sonucunun açıklamasını göster

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // diğer tipteki faaliyetler için, bu faaliyetin tam açıklamasını görüntüle

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trade function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- hesap durumunu saklamak için statik değişkenler

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- alım-satım geçmişini iste

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- alım-satım olayının işleyicisinin ismine göre bir başlık

Print("=> ",__FUNCTION__," zaman: ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- işleyici ismini ve işleme anındaki emir sayısını görüntüle

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- emirlerin, pozisyonların, işlemlerin ve değişimlerin (parantez içinde) sayısını görüntüle

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- günlüğü daha uygun şekilde görebilmek için dizgi ayırma karakteri ekle

Print("");

//--- hesap durumunu sakla

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- CHARTEVENT_CLICK olayının ("Çizelge üzerinde tıklama") işlenmesi

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- minimum işlem hacmi

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- "Buy" basılı ise satın al

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Al %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- düğmeyi serbest bırak

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- "Sell" düğmesi basılı ise sat

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sat %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- düğmeyi serbest bırak

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir faaliyetin metin açıklamasına dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- Fonksiyonun dönüş yapacağı dizgiyi hazırla

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- ayrıntılı modda, mümkün olan tüm veriler eklenir

if(detailed)

{

desc+="Sembol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="İşlem fişi: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="İşlem tipi: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Emir fişi: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Emir tipi: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Emir durumu: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Emir zaman tipi: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Emir zaman aşımı tipi: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Fiyat: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Fiyat eşiği: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Hacim: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- alınan dizgiye dönüş yap

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir alım-satım isteğinin metin açıklamasına dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- Fonksiyonun dönüş yapacağı dizgiyi hazırla

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- mevcut olan tüm verileri ayrıntılı modda ekle

if(detailed)

{

desc+="Sembol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number (sihirli sayı): "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Emir fişi: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Emir tipi: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Emrin karşılanma: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Emir zaman tipi: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Emir zaman aşımı tipi: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Fiyat: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Sapma noktaları: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Hacim: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Yorum: "+request.comment+"\r

";

}

//--- alınan dizgiye dönüş yap

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İstek işleme sonucunun metin açıklamasına dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- fonksiyonun dönüş yapacağı dizgiyi hazırla

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- mevcut olan tüm verileri ayrıntılı modda ekle

if(detailed)

{

desc+="İstek kimliği: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Emir fişi: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="İşlem fişi: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Hacim: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Fiyat: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Yorum: "+result.comment+"\r

";

}

//--- alınan dizgiye dönüş yap

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alım ve Satım için iki düğme oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- "Buy" isimli nesneyi kontrol et

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- bulunan nesne bir düğme değilse sil

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // "Buy" düğmesini oluştur

//--- "Buy" düğmesini şekillendir

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- "Sell" isimli nesnenin varlığını kontrol et

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- bulunan nesne bir düğme değilse sil

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0); // Bir ok oluştur

//--- "Buy" düğmesini şekillendir

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- düğmeleri hemen görebilmek için çizelgeyi zorla güncele

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| OrderSendAsync() fonksiyonunu kullanarak al |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- isteği hazırla

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="OrderSendAsync() kullanarak Alış";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": hata ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| OrderSendAsync() fonksiyonunu kullanarak sat |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- isteği hazırla

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="OrderSendAsync() kullanarak Satış";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": hata ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+