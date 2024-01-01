- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
SetIndexBuffer
Bu fonksiyon, belirtilen bir gösterge tamponunu double tipi dinamik bir dizi ile bağlar.
bool SetIndexBuffer(
Parametreler
index
[in] Gösterge tamponunun numarası. Numaralama (indisleme) 0 ile başlar. İndis #property indicator_buffers özelliğinde bildirilen sayıdan küçük olmalıdır.
buffer[]
[in] Özel gösterge programında bildirilmiş bir dizi.
data_type
[in] Gösterge dizisinde depolanan verinin tipi. Varsayılan olarak INDICATOR_DATA değerini alır (hesaplanan göstergenin değerlerini belirtir). INDICATOR_COLOR_INDEX değerini de alabilir; bu durumda tampon, önceki gösterge tamponu için renk indislerini depolamak amacıyla kullanılır. 64 adete kadar farklı rengi #property indicator_colorN satırında belirtebilirsiniz. INDICATOR_CALCULATIONS değeri, tamponun ara hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandığı ve çizilmeyeceği anlamına gelir.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda true değerine, aksi durumda - false değerine dönüş yapar.
Not
İndisleme yönü daha önceden zaman-serileri şeklinde ayarlanmış bile olsa, buffer[] dizisi, bağlama işleminden sonra sıradan dizilerde olduğu gibi indislenir. Bir gösterge dizisindeki elemanların erişim sırasını değiştirmek istiyorsanız, ArraySetAsSeries() fonksiyonunu kullanın (dizi SetIndexBuffer() fonksiyonu ile bağlandıktan sonra). SetIndexBuffer() fonksiyonunu kullanarak gösterge tamponu şeklinde ayarlanmış dinamik bir dizinin büyüklüğünün değiştirilemeyeceğini lütfen not ediniz. Gösterge tamponlarının büyüklüklerinin değişimi için gerekli tüm işlemler, terminalin idari alt-sistemi tarafından gerçekleştirilir.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
Özel Gösterge Özellikleri, Zaman-serilerine ve göstergelere erişim