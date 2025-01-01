- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Durum Kontrolü
Müşteri terminalinin mevcut durumunun parametrelerine dönüş yapan fonksiyonlar
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Son hataya dönüş yapar
|
Bir MQL5 programı işlemi durdurma emri almışsa, 'true' değerine dönüş yapar
|
Sonlandırma sebebi koduna dönüş yapar
|
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar
|
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin double tipli değerine dönüş yapar
|
Programın ortamının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
|
Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin tamsayı değerine dönüş yapar
|
Çalışmakta olan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin string tipli değerine dönüş yapar
|
Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar
|
Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar
|
Mevcut çizelge sembolünün fiyat değeri çözünürlüğünü belirleyen ondalık basamak sayısına dönüş yapar
|
Mevcut sembolün karşıt dövizindeki puan büyüklüğüne dönüş yapar