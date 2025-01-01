- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySwap
Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir. Çok boyutlu diziler için, ilk boyut haricindeki tüm boyutlardaki öğe sayısı eşleşmelidir.
|
bool ArraySwap(
Parameters
array1[]
[in][out] Sayısal türün dizisi.
array2[]
[in][out] Sayısal türün dizisi.
Dönen değer
Eğer başarulı ise true, aksi halde false döndürür. Bu durumda, GetLastError(),ERR_INVALID_ARRAY hata kodunu döndürür.
Not
Fonksiyon, ilki hariç aynı türdeki ve aynı boyuttaki dinamik dizileri kabul eder. Tam sayı türüleri için, işaret gözardı edilir, örneğin char==uchar)
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakın