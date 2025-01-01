ArraySwap

Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir. Çok boyutlu diziler için, ilk boyut haricindeki tüm boyutlardaki öğe sayısı eşleşmelidir.

bool ArraySwap(

void& array1[],

void& array2[]

);

Parameters

array1[]

[in][out] Sayısal türün dizisi.

array2[]

[in][out] Sayısal türün dizisi.

Dönen değer

Eğer başarulı ise true, aksi halde false döndürür. Bu durumda, GetLastError(),ERR_INVALID_ARRAY hata kodunu döndürür.

Not

Fonksiyon, ilki hariç aynı türdeki ve aynı boyuttaki dinamik dizileri kabul eder. Tam sayı türüleri için, işaret gözardı edilir, örneğin char==uchar)

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- tekliflerin depolanması için diziler

double source_array[][8];

double dest_array[][8];

MqlRates rates[];

//--- Geçerli zaman aralığında son 20 mumun verilerini alınması

int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);

if(copied<=0)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",

Symbol(),GetLastError());

return;

}

//--- Kopyalanan veri miktarı için dizi boyutunu ayarlanması

ArrayResize(source_array,copied);

//--- rate_array_1[] dizisini, rates[] den verileri kullanarak doldurulması

for(int i=0;i<copied;i++)

{

source_array[i][0]=(double)rates[i].time;

source_array[i][1]=rates[i].open;

source_array[i][2]=rates[i].high;

source_array[i][3]=rates[i].low;

source_array[i][4]=rates[i].close;

source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;

source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;

source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;

}

//--- source_array[] ve dest_array[] arasındaki verileri değiştirilmesi

if(!ArraySwap(source_array,dest_array))

{

PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());

return;

}

//--- değiştirme sonrasında kaynak dizinin sıfır olmasının sağlanması

PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));

//--- dest_array[] hedef dizisinin verilerinin görüntülenmesi

ArrayPrint(dest_array);

}

Ayrıca bakın

ArrayCopy, ArrayFill, ArrayRange, ArrayIsDynamic