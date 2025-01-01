- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Belirlenen çizelgenin sembolünü ve periyodunu değiştirir. Fonksiyon asenkrondur, yani komutu gönderir ve çalışmanın tamamlanması için beklemez. Komut çizelge mesajları kuyruğuna eklendi ve önceki komutların işlenmesinin hemen ardından uygulanacak.
bool ChartSetSymbolPeriod(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
symbol
[in] Çizelge sembolü. NULL değeri mevcut çizelgeyi gösterir (Uzman danışmanın eklendiği)
period
[in] Çizelge periyodu. ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden birini alabilir. 0 mevcut çizelge periyodu anlamına gelir.
Dönüş değeri
Komutun çizelge mesajları kuyruğuna eklenmesi durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Sembol/periyot değişimi çizelgeye eklenmiş Uzman Danışmanın yeniden başlatılmasına yol açar.
Aynı sembol ve periyot değerleri ile yapılan ChartSetSymbolPeriod çağrısı çizelgeyi güncellemek için kullanılabilir (terminaldeki Yenile komutu gibi). Bunun sonucunda çizelgeye eklenmiş olan tüm göstergeler de yeniden hesaplanacaktır. Böylece yeni tik fiyatı gelmeden de göstergeleri hesaplayabilirsiniz (örneğin haftasonları).
Örnek:
#define SYMBOL "GBPUSD"
