ObjectFind

Belirtilen tanımlayıcıyı ve ismi kullanarak bir nesneyi çizelgede arar

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Aranan nesnenin ismi.

Dönüş değeri

Başarılı olunması durumunda, nesnenin bulunduğu alt-pencerenin numarasına dönüş yapar (0 ana pencere demektir). Nesne bulunamazsa fonksiyon, bir negatif sayıya dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne yeniden isimlendirildiğinde, aynı anda iki olay ortaya çıkar. Bu olaylar, bir Uzman Danışman veya gösterge içerisinde OnChartEvent() fonksiyonu ile işlenebilir: