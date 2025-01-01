- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToDouble
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipi bir sayıya dönüştürür.
|
double StringToDouble(
Parametreler
value
[in] Bir sayının sembol temsilini içeren dizgi.
Dönüş değeri
double tipli değer.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
NormalizeDouble, Reel tipler (double, float), Tiplerin dönüşümü