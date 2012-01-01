|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı
input int InpFastEMAPeriod=12; // hızlı EMA periyodu
input int InpSlowEMAPeriod=26; // yavaş EMA periyodu
input int InpSignalPeriod=9; // fark ortalama periyodu
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlayacağı tarih
//--- veriyi dosyaya yazmak için parametreler
input string InpFileName="MACD.csv"; // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // veri kopyalama için son tarih
bool sign_buff[]; // sinyal dizisi (true - al, false - sat)
datetime time_buff[]; // sinyalin geliş zamanı
int sign_size=0; // sinyal dizisi büyüklüğü
double macd_buff[]; // gösterge değerlerinin dizisi
datetime date_buff[]; // gösterge tarihlerinin dizisi
int macd_size=0; // gösterge dizilerinin büyüklükleri
//--- son zaman, şimdiki zaman
date_finish=TimeCurrent();
//--- MACD göstergesinin tanıtıcı değerini al
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı
PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- gösterge değerleri hesaplanana kadar döngü içinde olunacak
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // göstergenin tüm değerlerinin hesaplanabilmesi için durakla
//--- belli bir zaman aralığı için gösterge değerlerini kopyala
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- gösterge değerleri için uygun zaman değerlerini kopyala
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
return;
}
//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- tampon büyüklüğünü al
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- verileri analiz et ve gösterge sinyallerini diziye kopyala
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- alım sinyali
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- satış sinyali
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);
PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- önce, sinyal sayısını yaz
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- sinyallerin zamanlarını ve değerlerini dosyaya yaz
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- dosyayı kapat
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
}