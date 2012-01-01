//+------------------------------------------------------------------+

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- terminalden veri alımı için parametreler

input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // zaman aralığı

input int InpFastEMAPeriod=12; // hızlı EMA periyodu

input int InpSlowEMAPeriod=26; // yavaş EMA periyodu

input int InpSignalPeriod=9; // fark ortalama periyodu

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlayacağı tarih

//--- veriyi dosyaya yazmak için parametreler

input string InpFileName="MACD.csv"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // veri kopyalama için son tarih

bool sign_buff[]; // sinyal dizisi (true - al, false - sat)

datetime time_buff[]; // sinyalin geliş zamanı

int sign_size=0; // sinyal dizisi büyüklüğü

double macd_buff[]; // gösterge değerlerinin dizisi

datetime date_buff[]; // gösterge tarihlerinin dizisi

int macd_size=0; // gösterge dizilerinin büyüklükleri

//--- son zaman, şimdiki zaman

date_finish=TimeCurrent();

//--- MACD göstergesinin tanıtıcı değerini al

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı

PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınması hatası. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge değerleri hesaplanana kadar döngü içinde olunacak

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // göstergenin tüm değerlerinin hesaplanabilmesi için durakla

//--- belli bir zaman aralığı için gösterge değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge değerleri için uygun zaman değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- serbest bellek, gösterge tarafından işgal edildi

IndicatorRelease(macd_handle);

//--- tampon büyüklüğünü al

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- verileri analiz et ve gösterge sinyallerini diziye kopyala

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- alım sinyali

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- satış sinyali

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- gösterge değerlerini yazmak için dosyayı aç (dosya yoksa, otomatik olarak oluşturulacak)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası yazma için hazır",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- önce, sinyal sayısını yaz

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- sinyallerin zamanlarını ve değerlerini dosyaya yaz

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}