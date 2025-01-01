DokümantasyonBölümler
Bir mesaj kutusunu oluşturur, gösterir ve yönetir. Bir mesaj kutusu, bir mesaj, bir başlık ve ön tanımlı işaretlerin ve komut satırlarının bir kombinasyonundan oluşur.

int  MessageBox(
   string  text,             // mesaj metni
   string  caption=NULL,     // kutu başlığı
   int     flags=0           // kutudaki düğmeler kümesini belirler
   );

Parametreler

text

[in]  Çıktılanacak mesaj metni.

caption=NULL

[in]  Kutu başlığında görüntülenecek isteğe bağlı metin. Eğer bu parametre boşsa, kutu başlığında Uzman Danışmanın ismi gösterilir.

flags=0

[in]  Mesaj kutusunun görünümünü ve davranışını belirleyen isteğe bağlı bayraklar. Bayraklar, özel bir bayrak grubunun kombinasyonu olabilir.

Dönüş değeri

fonksiyon başarıyla gerçekleşmişse dönüş değeri, MessageBox() dönüş kodlarından biri olacaktır.

Not

MessageBox() çağrısı, kullanıcının yanıtını beklerken tüm zaman boyunca yürütme iş parçacığını askıya aldığından, fonksiyon özel göstergelerde kullanılamaz. Her bir sembol için tüm göstergeler tek bir iş parçacığında yürütüldüğünden, bu tür bir askıya alma, bu sembol için tüm zaman aralıklarında tüm grafiklerin çalışmasını imkansız hale getirir.

MessageBox() işlevi Strateji Sınayıcısında çalışmıyor.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA, belirtilen sayıda kârsız işlem serisine ulaşıldığında ileri  |
//| çalışma talebini içeren bir MessageBox penceresi görüntüler.     |
//| Belirtilen sayıda çubuk için beklenir ve çalışmaya devam etme    |
//| isteğini içeren bir MessageBox penceresi görüntülenir.           |
//| EA, basitlik için sihirli sayı ile kendi "pozisyonlarını"        |
//| kontrol etmediğinden, kontrol etmek amacıyla                     |
//| zararla birkaç pozisyonu manuel olarak açıp kapatmamız gerekir.  |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- girdi parametreleri
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Maksimum zararla kapanan işlem sayısı
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Uzman Danışmanın faaliyetsiz kaldığı çubuk sayısı
 
//--- global değişkenler
bool     ExtFirstStart=true;             // İlk başlatma bayrağı
bool     ExtFlag=true;                   // Uzman Danışmanın çalışmasına izin vermek için bayrak
uint     ExtNumLoss;                     // Ardışık kârsız işlem sayısı
datetime ExtTimeLastLoss;                // Zarardaki bir pozisyonu kapatmak için son işlemin zamanı
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- ardışık zararla kapanan işlem sayısını ve pozisyonu kapatmak için son işlemin zamanını al
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- serideki son zararla kapanan pozisyondan bu yana kaç çubuk geçtiğini belirle
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- eğer bu ilk başlatma ise
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- kârsız pozisyon serisinden sonra belirtilen sayıda çubuk geçtiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını ayarla
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- Uzman Danışmanın çalışma bayrağı devre dışı ise
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- kârsız pozisyon serisinden sonra belirli sayıda çubuk geçtiyse
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- belirtilen metin ve pencere başlığı ile bir MessageBox penceresi görüntüle
         //--- talep penceresinde Yes/No düğmesi ve soru işaretli bir simge bulunur.
         //--- Yes düğmesi varsayılan olarak seçilir.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- MessageBox'tan geri dönen kod basılmış Yes düğmesiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını ayarla
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- Uzman Danışmanın çalışma bayrağı devre dışı, OnTick() fonksiyonundan çık
      return;
     }
 
//---  Uzman Danışmanın çalışma bayrağı ayarlandı - Uzman Danışman aşağıdaki kodda belirtildiği gibi çalışır
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction fonksiyonu                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- işlem türü geçmişe bir işlem eklemek ise
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- bir işlem fişi al ve listeden fişe göre bir işlem seç
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- bu bir piyasadan çıkış işlemi ise, ardışık zararla kapanan işlem sayısını ve son işlemin zamanını al
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- ardışık zararla kapanan işlem sayısı belirtilen değerden fazlaysa ve Uzman Danışmanın çalışma bayrağı etkinse
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
      //--- belirtilen metin ve pencere başlığı ile bir MessageBox penceresi görüntüle
      //--- talep penceresinde Yes/No düğmesi ve ünlem işaretli bir simge bulunur.
      //--- No düğmesi varsayılan olarak seçilir.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- MessageBox'tan geri dönen kod basılmış No düğmesiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını devre dışı bırak
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ardışık kârsız işlem sayısını ve zarardaki bir pozisyonu         |
//| kapatmak için son işlemin zamanını geri döndür                   |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- tüm geçmişi seç
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- bir döngü içerisinde geçmiş işlemlerin listesine göre bir sonraki işlem fişini al
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- eğer işlem pozisyondan çıkmak için değilse, bir sonrakine geç
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- bir pozisyonu kapatmanın sonucunda kâr varsa, döngüyü kes
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- ardışık zararla kapanan işlem sayacını artır
         res++;
         //--- en büyük işlem zamanını bir değişkene yaz (sonuncuyu ara)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- ardışık zarar sayısını geri döndür
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir pozisyonu zararla kapatma bayrağını geri döndür              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- işlemden elde edilen kârı etkileyen özelliklerin değerlerini al
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- özelliklerin toplam değerinin negatif olduğunu belirten bayrağı geri döndür
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }