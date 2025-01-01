//+------------------------------------------------------------------+

//| EA, belirtilen sayıda kârsız işlem serisine ulaşıldığında ileri |

//| çalışma talebini içeren bir MessageBox penceresi görüntüler. |

//| Belirtilen sayıda çubuk için beklenir ve çalışmaya devam etme |

//| isteğini içeren bir MessageBox penceresi görüntülenir. |

//| EA, basitlik için sihirli sayı ile kendi "pozisyonlarını" |

//| kontrol etmediğinden, kontrol etmek amacıyla |

//| zararla birkaç pozisyonu manuel olarak açıp kapatmamız gerekir. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- girdi parametreleri

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Maksimum zararla kapanan işlem sayısı

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Uzman Danışmanın faaliyetsiz kaldığı çubuk sayısı



//--- global değişkenler

bool ExtFirstStart=true; // İlk başlatma bayrağı

bool ExtFlag=true; // Uzman Danışmanın çalışmasına izin vermek için bayrak

uint ExtNumLoss; // Ardışık kârsız işlem sayısı

datetime ExtTimeLastLoss; // Zarardaki bir pozisyonu kapatmak için son işlemin zamanı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- ardışık zararla kapanan işlem sayısını ve pozisyonu kapatmak için son işlemin zamanını al

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- serideki son zararla kapanan pozisyondan bu yana kaç çubuk geçtiğini belirle

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- eğer bu ilk başlatma ise

if(ExtFirstStart)

{

//--- kârsız pozisyon serisinden sonra belirtilen sayıda çubuk geçtiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını ayarla

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- Uzman Danışmanın çalışma bayrağı devre dışı ise

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- kârsız pozisyon serisinden sonra belirli sayıda çubuk geçtiyse

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- belirtilen metin ve pencere başlığı ile bir MessageBox penceresi görüntüle

//--- talep penceresinde Yes/No düğmesi ve soru işaretli bir simge bulunur.

//--- Yes düğmesi varsayılan olarak seçilir.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- MessageBox'tan geri dönen kod basılmış Yes düğmesiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını ayarla

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- Uzman Danışmanın çalışma bayrağı devre dışı, OnTick() fonksiyonundan çık

return;

}



//--- Uzman Danışmanın çalışma bayrağı ayarlandı - Uzman Danışman aşağıdaki kodda belirtildiği gibi çalışır

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- işlem türü geçmişe bir işlem eklemek ise

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- bir işlem fişi al ve listeden fişe göre bir işlem seç

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- bu bir piyasadan çıkış işlemi ise, ardışık zararla kapanan işlem sayısını ve son işlemin zamanını al

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- ardışık zararla kapanan işlem sayısı belirtilen değerden fazlaysa ve Uzman Danışmanın çalışma bayrağı etkinse

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- belirtilen metin ve pencere başlığı ile bir MessageBox penceresi görüntüle

//--- talep penceresinde Yes/No düğmesi ve ünlem işaretli bir simge bulunur.

//--- No düğmesi varsayılan olarak seçilir.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- MessageBox'tan geri dönen kod basılmış No düğmesiyse, Uzman Danışmanın çalışma bayrağını devre dışı bırak

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ardışık kârsız işlem sayısını ve zarardaki bir pozisyonu |

//| kapatmak için son işlemin zamanını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- tüm geçmişi seç

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- bir döngü içerisinde geçmiş işlemlerin listesine göre bir sonraki işlem fişini al

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- eğer işlem pozisyondan çıkmak için değilse, bir sonrakine geç

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- bir pozisyonu kapatmanın sonucunda kâr varsa, döngüyü kes

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- ardışık zararla kapanan işlem sayacını artır

res++;

//--- en büyük işlem zamanını bir değişkene yaz (sonuncuyu ara)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- ardışık zarar sayısını geri döndür

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir pozisyonu zararla kapatma bayrağını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- işlemden elde edilen kârı etkileyen özelliklerin değerlerini al

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- özelliklerin toplam değerinin negatif olduğunu belirten bayrağı geri döndür

return(profit+comission+swap+fee<0);

}