CopyTicks

MqlTick biçimindeki tik verilerini ticks_array dizisine aktarır. Tik verileri geçmişten şimdiye doğru indislenir, yani 0 indisi dizideki en eski tik verisini gösterir. Tik analizi için, tik üzerinde tam olarak neyin değiştiğini gösteren flags alanını kullanın.

int CopyTicks(

string symbol_name,

MqlTick& ticks_array[],

uint flags=COPY_TICKS_ALL,

ulong from=0,

uint count=0

);

Parametreler

symbol_name

[in] Sembol.

ticks_array

[out] Tik verilerinin alınması için MqlTick tipinde bir dizi.

bayraklar

[in] İstenen tik verilerinin tipini tanımlayacak bayrak. COPY_TICKS_INFO – Satış ve/veya Alış değişimlerini içeren tik verileri, COPY_TICKS_TRADE – Son fiyat ve hacim değişimlerini içeren tik verileri, COPY_TICKS_ALL – tüm tikler. Tüm istek tiplerinde, önceki tik değerleri MqlTick yapısının kalan alanlarına eklenir.

from

[in] İstenen tik verilerinin başlangıç tarihi. 1970.01.01 tarihinden itibaren milisaniye cinsinden. from=0 ise, count ile belirtilen miktar kadar tik verisi alınır.

count

[in] İstenen verilerin sayısı. 'from' ve 'count' parametreleri belirtilmemişse, tüm mevcut tik verileri (2000 'den fazla olmamak kaydıyla) ticks_array[] dizisine yazılır.

Dönüş değeri

Kopyalanan tiklerin sayısı veya hata durumunda –1.

Notlar

CopyTicks() fonksiyonu tik verilerinin alınmasını ve analiz edilmesini sağlar. CopyTicks() fonksiyonunun ilk çağrısı ile sembolün sabit disk üzerindeki tik veri-tabanının eşitlenme işlemi başlatılır. İstenen verilerin bir kısmı yerel veri-tabanında mevcut değilse, eksik veriler otomatik olarak alım-satım sunucusundan indirilir. CopyTicks() içerisinde from ile belirtilem tarihten şu ana kadar olan tüm tikler eşitlenir. Daha sonra gelen tik verilerinin hepsi otomatik olarak veri-tabanına eklenir. Bu sayede veriler güncel tutulur.

from ve count parametreleri belirtilmemişse, tüm mevcut tik verileri (2000 'den fazla olmamak kaydıyla) ticks_array[] dizisine yazılır. flags parametresi istenen tik verilerinin tipinin belirtilmesini sağlar.

COPY_TICKS_INFO – Satış ve/veya Alış değişimlerini içeren tik verilerine dönüş yapar. Ayrıca diğer alanlardaki veriler de eklenir. Örneğin, sadece Satış fiyatı değişmiş olsa bile Alış ve hacim alanları da bilinen en son değerler ile doldurulur. Hangi verinin değiştiğini öğrenmek için flags alanını kontrol edin (bu alanda TICK_FLAG_BID ve/veya TICK_FLAG_ASK değerleri yer alır). Tik verisi içinde Alış ve Satış fiyatları aynı anda sıfır değeri almışsa ve flags alanı verinin değiştiğini gösteriyorsa (flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK), bu durum Piyasa Derinliğinin boş olduğunu ifade eder. Diğer bir deyişle herhangi bir alış veya satış emri yoktur.

COPY_TICKS_TRADE – Son fiyat ve hacim değişimlerini içeren tik verilerine dönüş yapar. Ayrıca diğer alanlardaki veriler de eklenir. Alış ve Şatış alanları da bilinen en son değerler ile doldurulur. Hangi verinin değiştiğini öğrenmek için flags alanını kontrol edin (bu alanda TICK_FLAG_LAST ve TICK_FLAG_VOLUME değerleri yer alır).

COPY_TICKS_ALL – herhangi bir değişim durumunda tüm tik verilerine dönüş yapılır. Değişmeyen alanlar bilinen en son değerler ile doldurulur

COPY_TICKS_ALL bayrağı ile yapılan CopyTicks() çağrısı istenen aralıktaki tüm tik verilerine hemen dönüş yaparken, diğer tipteki isteklerin işlenmesi daha fazla zaman alır. Bu yüzden diğer istek tiplerinde hız avantajı sağlanamaz.

COPY_TICKS_INFO veya COPY_TICKS_TRADE ile istenen tik verileri, değişim anındaki tüm fiyat bilgilerini içerirler (satış, alış, son fiyatları ve hacim). Bu özellik veri değişim anındaki işlem durumunu kolayca incelemek için tasarlanmıştır. Bu sayede tik geçmişi üzerindeki diğer alanları derinlemesine incelemeye gerek operati olmaz.

CopyTicks() fonksiyonu gösterge içinde çağrıldığında sonuca dönüş yapar: sembolün var olan tüm tik verilerine dönüş yapılır ve yeterli tik verisi yoksa tik veri-tabanının eşitleme işlemini başlatır. Belli bir sembol ile açılan tüm göstergeler aynı iş parçacığı üzerinde çalışır. Bu sayede eşitleme işleminin bitmesi beklenmez. Eşitlemenin ardından CopyTicks() fonksiyonu bir sonraki çağrıda tüm tik verilerine dönüş yapar. Göstergelerde OnCalculate() fonksiyonu yeni tik verisi alındıktan sonra çağrılır.

CopyTicks() fonksiyonu Uzmanlarda ve betiklerde 45 saniye süreyle sonuç bekleyebilir: Uzman Danışmanlar ve betikler –göstergelerden farklı olarak– ayrı iş parçacıkları üzerinde çalışırlar bu nedenle eşitleme işlemi için 45 saniye kadar bekleyebilirler. Bu süre içinde istenen veri miktarı eşitlenemezse, CopyTicks() sürenin sonunda elde edilen verilere dönüş yapar ve eşitleme işlemine devam eder. Uzman Danışmanlarda OnTick() fonksiyonu bir tik işleyici değildir, sadece Uzman Danışmanı piyasadaki değişimler hakkında bilgilendirir. Bu tek bir değişim olmayabilir: terminal aynı anda birkaç tik verisi oluşturabilir ama OnTick() fonksiyonu piyasa durumu hakkında Uzmanı bilgilendirmek için sadece bir kez çağrılır.

Veri dönüş oranı: terminal her bir enstrümanın son 4096 tik verisini hızlı erişim deposunda tutar (Piyasa Derinliğine sahip olan semboller için 65536 tik). Mevcut işlem seansı için istenen tiklerin sayısı depoda bulunandan fazlaysa, CopyTicks() fonksiyonu terminal belleğinde depolanan tik verilerini de alır. Bu isteklerin uygulanması daha fazla zaman alır. En yavaş işlenenler istekler başka günlerin tik verilerinin istenmesi ile ortaya çıkar.

Örnek:

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- Requesting 100 million ticks to be sure we receive the entire tick history

input int getticks=100000000; // The number of required ticks

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int attempts=0; // Count of attempts

bool success=false; // The flag of a successful copying of ticks

MqlTick tick_array[]; // Tick receiving array

MqlTick lasttick; // To receive last tick data

SymbolInfoTick(_Symbol,lasttick);

//--- Make 3 attempts to receive ticks

while(attempts<3)

{

//--- Measuring start time before receiving the ticks

uint start=GetTickCount();

//--- Requesting the tick history since 1970.01.01 00:00.001 (parameter from=1 ms)

int received=CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,1,getticks);

if(received!=-1)

{

//--- Showing information about the number of ticks and spent time

PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms",_Symbol,received,GetTickCount()-start);

//--- If the tick history is synchronized, the error code is equal to zero

if(GetLastError()==0)

{

success=true;

break;

}

else

PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",

_Symbol,received,GetTickCount()-start,_LastError);

}

//--- Counting attempts

attempts++;

//--- A one-second pause to wait for the end of synchronization of the tick database

Sleep(1000);

}

//--- Receiving the requested ticks from the beginning of the tick history failed in three attempts

if(!success)

{

PrintFormat("Error! Failed to receive %d ticks of %s in three attempts",getticks,_Symbol);

return;

}

int ticks=ArraySize(tick_array);

//--- Showing the time of the first tick in the array

datetime firstticktime=tick_array[ticks-1].time;

PrintFormat("Last tick time = %s.%03I64u",

TimeToString(firstticktime,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick_array[ticks-1].time_msc%1000);

//--- Show the time of the last tick in the array

datetime lastticktime=tick_array[0].time;

PrintFormat("First tick time = %s.%03I64u",

TimeToString(lastticktime,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick_array[0].time_msc%1000);



//---

MqlDateTime today;

datetime current_time=TimeCurrent();

TimeToStruct(current_time,today);

PrintFormat("current_time=%s",TimeToString(current_time));

today.hour=0;

today.min=0;

today.sec=0;

datetime startday=StructToTime(today);

datetime endday=startday+24*60*60;

if((ticks=CopyTicksRange(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,startday*1000,endday*1000))==-1)

{

PrintFormat("CopyTicksRange(%s,tick_array,COPY_TICKS_ALL,%s,%s) failed, error %d",

_Symbol,TimeToString(startday),TimeToString(endday),GetLastError());

return;

}

ticks=MathMax(100,ticks);

//--- Showing the first 100 ticks of the last day

int counter=0;

for(int i=0;i<ticks;i++)

{

datetime time=tick_array[i].time;

if((time>=startday) && (time<endday) && counter<100)

{

counter++;

PrintFormat("%d. %s",counter,GetTickDescription(tick_array[i]));

}

}

//--- Showing the first 100 deals of the last day

counter=0;

for(int i=0;i<ticks;i++)

{

datetime time=tick_array[i].time;

if((time>=startday) && (time<endday) && counter<100)

{

if(((tick_array[i].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) || ((tick_array[i].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL))

{

counter++;

PrintFormat("%d. %s",counter,GetTickDescription(tick_array[i]));

}

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Returns the string description of a tick |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetTickDescription(MqlTick &tick)

{

string desc=StringFormat("%s.%03d ",

TimeToString(tick.time),tick.time_msc%1000);

//--- Checking flags

bool buy_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY);

bool sell_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL);

bool ask_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);

bool bid_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);

bool last_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST);

bool volume_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME);

//--- Checking trading flags in a tick first

if(buy_tick || sell_tick)

{

//--- Forming an output for the trading tick

desc=desc+(buy_tick?StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):"");

desc=desc+(sell_tick?StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):"");

desc=desc+(ask_tick?StringFormat("Ask=%G ",tick.ask):"");

desc=desc+(bid_tick?StringFormat("Bid=%G ",tick.ask):"");

desc=desc+"(Trade tick)";

}

else

{

//--- Form a different output for an info tick

desc=desc+(ask_tick?StringFormat("Ask=%G ",tick.ask):"");

desc=desc+(bid_tick?StringFormat("Bid=%G ",tick.ask):"");

desc=desc+(last_tick?StringFormat("Last=%G ",tick.last):"");

desc=desc+(volume_tick?StringFormat("Volume=%d ",tick.volume):"");

desc=desc+"(Info tick)";

}

//--- Returning tick description

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Example of the output

Si-12.16: received 11048387 ticks in 4937 ms

Last tick time = 2016.09.26 18:32:59.775

First tick time = 2015.06.18 09:45:01.000

1. 2016.09.26 09:45.249 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

2. 2016.09.26 09:47.420 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

3. 2016.09.26 09:50.893 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

4. 2016.09.26 09:51.827 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

5. 2016.09.26 09:53.810 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

6. 2016.09.26 09:54.491 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

7. 2016.09.26 09:55.913 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

8. 2016.09.26 09:59.350 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)

9. 2016.09.26 09:59.678 Bid=65370 (Info tick)

10. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65367 Volume=3 (Trade tick)

11. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65335 Volume=45 (Trade tick)

12. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65334 Volume=95 (Trade tick)

13. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65319 Volume=1 (Trade tick)

14. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65317 Volume=1 (Trade tick)

15. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65316 Volume=1 (Trade tick)

16. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65316 Volume=10 (Trade tick)

17. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65315 Volume=5 (Trade tick)

18. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65313 Volume=3 (Trade tick)

19. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65307 Volume=25 (Trade tick)

20. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65304 Volume=1 (Trade tick)

21. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65301 Volume=1 (Trade tick)

22. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65301 Volume=10 (Trade tick)

23. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=5 (Trade tick)

24. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=1 (Trade tick)

25. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=6 (Trade tick)

26. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65299 Volume=1 (Trade tick)

27. 2016.09.26 10:00.191 Bid=65370 (Info tick)

28. 2016.09.26 10:00.232 Ask=65297 (Info tick)

29. 2016.09.26 10:00.276 Sell Tick: Last=65291 Volume=31 (Trade tick)

30. 2016.09.26 10:00.276 Sell Tick: Last=65290 Volume=1 (Trade tick)

*/

Ayrıca bakınız

SymbolInfoTick, Cari fiyatların Yapısı, OnTick()