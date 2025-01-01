FrameNext
Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.
1. Tek bir sayısal değer almak için çağrılır
|
bool FrameNext(
2. Bir çerçevenin verilerini almak için çağrılır
|
bool FrameNext(
Parametreler
pass
[out] Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.
name
[out] Tanımlayıcının ismi.
id
[out] Tanımlayıcının değeri.
value
[out] Bir sayısal değer.
data
[out] Herhangi tipteki bir dizi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
İkinci çağrı versiyonunda, data[] dizisindeki alınan verileri doğru şekilde işlemelisiniz.