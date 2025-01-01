FrameNext

Bir çerçeveyi okur ve işaretçiyi bir sonrakine taşır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.

1. Tek bir sayısal değer almak için çağrılır

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. Bir çerçevenin verilerini almak için çağrılır

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Parametreler

pass

[out] Optimizasyon sırasındaki sınayıcıdaki bir geçişin numarası.

name

[out] Tanımlayıcının ismi.

id

[out] Tanımlayıcının değeri.

value

[out] Bir sayısal değer.

data

[out] Herhangi tipteki bir dizi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

İkinci çağrı versiyonunda, data[] dizisindeki alınan verileri doğru şekilde işlemelisiniz.