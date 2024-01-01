SendFTP

"FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese dosya yollar.

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Parametreler

filename

[in] Gönderilen dosyanın ismi.

ftp_path=NULL

[in] FTP kataloğu. Eğer bir konum belirtilmemişse, ayarlar penceresinde tarif edilen konum kullanılır.

Dönüş değeri

Başarısızlık durumunda 'false'.

Not

Gönderilen dosya terminal_dizini\MQL5\files konumunda veya bunun alt klasörlerinde yer almalıdır. Eğer FTP adresi ve/veya şifresi ayarlarda belirtilmemişse, gönderim gerçekleşmez.

SendFTP() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.

Örnek: