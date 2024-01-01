DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıAğ fonksiyonlarıSendFTP 

SendFTP

"FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese dosya yollar.

bool  SendFTP(
   string  filename,          // ftp ile gönderilecek dosya
   string  ftp_path=NULL      // ftp kataloğu
   );

Parametreler

filename

[in]   Gönderilen dosyanın ismi.

ftp_path=NULL

[in]   FTP kataloğu. Eğer bir konum belirtilmemişse, ayarlar penceresinde tarif edilen konum kullanılır.

Dönüş değeri

Başarısızlık durumunda 'false'.

Not

Gönderilen dosya terminal_dizini\MQL5\files konumunda veya bunun alt klasörlerinde yer almalıdır. Eğer FTP adresi ve/veya şifresi ayarlarda belirtilmemişse, gönderim gerçekleşmez.

SendFTP() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- terminalde FTP adresine dosya gönderme iznini kontrol et
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- dosya gönder
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }