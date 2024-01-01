- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
"FTP" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese dosya yollar.
bool SendFTP(
Parametreler
filename
[in] Gönderilen dosyanın ismi.
ftp_path=NULL
[in] FTP kataloğu. Eğer bir konum belirtilmemişse, ayarlar penceresinde tarif edilen konum kullanılır.
Dönüş değeri
Başarısızlık durumunda 'false'.
Not
Gönderilen dosya terminal_dizini\MQL5\files konumunda veya bunun alt klasörlerinde yer almalıdır. Eğer FTP adresi ve/veya şifresi ayarlarda belirtilmemişse, gönderim gerçekleşmez.
SendFTP() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+