from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# elde edilen verileri tablo şeklinde görüntülemek için 'pandas' modülünü içe aktar

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği



# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Geçerli günden itibaren 10 GBPUSD D1 barı elde et

rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 10)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()

# elde edilen verilerin her bir elemanını yeni bir satırda göster

print("Elde edilen verileri 'olduğu gibi' görüntüle")

for rate in rates:

print(rate)



# elde edilen verilerden DataFrame oluştur

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# saniye cinsinden zamanı datetime biçimine dönüştür

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# verileri görüntüle

print("

Verileri içeren veri çerçevesini görüntüle")

print(rates_frame)



Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Elde edilen verileri 'olduğu gibi' görüntüle

(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)

(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)

(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)

(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)

(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)

(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)

(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)

(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)

(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)

(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)



Verileri içeren veri çerçevesini görüntüle

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-02-13 1.29568 1.30692 1.29441 1.30412 68228 0 0

1 2020-02-14 1.30385 1.30631 1.30010 1.30471 56498 0 0

2 2020-02-17 1.30324 1.30536 1.29975 1.30039 49400 0 0

3 2020-02-18 1.30039 1.30486 1.29705 1.29952 62288 0 0

4 2020-02-19 1.29952 1.30230 1.29075 1.29187 57909 0 0

5 2020-02-20 1.29186 1.29281 1.28489 1.28792 61033 0 0

6 2020-02-21 1.28802 1.29805 1.28746 1.29566 66386 0 0

7 2020-02-24 1.29426 1.29547 1.28865 1.29283 66933 0 0

8 2020-02-25 1.29290 1.30178 1.29142 1.30037 80121 0 0

9 2020-02-26 1.30036 1.30078 1.29136 1.29374 49286 0 0