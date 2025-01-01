DatabaseColumnDouble

Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder.

bool DatabaseColumnDouble(

int request,

int column,

long& value

);

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in] İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

value

[out] Alan değerini yazmak için değişkene olan referans.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

Sonraki kayıttaki değeri okumak için, önceden DatabaseRead()'i çağırın.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName