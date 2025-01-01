DokümantasyonBölümler
"Veri Penceresinden" seçilen belirli bir sembolde alınmış son kotasyonun anına, yani bilinen son sunucu zamanına dönüş yapar. Bu fonksiyon, OnTick() işleyicisi içinde alınmış ve işlenmiş son tikin zamanına dönüş yapar. Diğer durumlarda ise (örneğin, OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() vb. işleyicilerin çağrılarında), "Piyasa Gözlemi" penceresinde yer alan her sembol için, alınan son kotasyonun zamanına dönüş yapar, zaman yine bu pencerenin başlığında görüntülenir. Zaman değeri sunucuda şekillenir ve bilgisayarınızdaki zamana bağlı değildir. Fonksiyonun iki versiyonu bulunur.

Parametresiz çağrı

datetime  TimeCurrent();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime  TimeCurrent(
   MqlDateTime&  dt_struct      // yapı tipli değişken
   );

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken.

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeCurrent() geçmiş verilere göre simüle edilir.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- MqlDateTime değişkenini tarih/saat verileriyle doldurulacak şekilde bildir ve Piyasa Gözlemi penceresinden son fiyatın zamanını al
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time1=TimeCurrent();    // birinci çağrı şekli: Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerden biri için son fiyatın zamanı
   datetime    time2=TimeCurrent(tm);  // ikinci çağrı şekli: MqlDateTime yapısı doldurularak Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerden biri için son fiyatın zamanı
   
//--- tarih/saati alma ve yapıyı ilgili verilerle doldurma sonucunu günlükte görüntüle
   PrintFormat("Tick time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)time1tm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  sonuç:
   Tick time2024.04.18 15:40:06
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min40
   - Sec06
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }