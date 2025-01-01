TimeCurrent

"Veri Penceresinden" seçilen belirli bir sembolde alınmış son kotasyonun anına, yani bilinen son sunucu zamanına dönüş yapar. Bu fonksiyon, OnTick() işleyicisi içinde alınmış ve işlenmiş son tikin zamanına dönüş yapar. Diğer durumlarda ise (örneğin, OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() vb. işleyicilerin çağrılarında), "Piyasa Gözlemi" penceresinde yer alan her sembol için, alınan son kotasyonun zamanına dönüş yapar, zaman yine bu pencerenin başlığında görüntülenir. Zaman değeri sunucuda şekillenir ve bilgisayarınızdaki zamana bağlı değildir. Fonksiyonun iki versiyonu bulunur.

Parametresiz çağrı

datetime TimeCurrent();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken.

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeCurrent() geçmiş verilere göre simüle edilir.

Örnek: