MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetInteger
Seçilen sinyalin tamsayı tipli özellik değerine dönüş yapar.
long SignalBaseGetInteger(
Parametreler
property_id
[in] Sinyal özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER sayımının değerlerinden birini alabilir.
Dönüş Değeri
Seçili sinyalin tamsayı tipli bir özelliğinin değeri.