|
void OnStart()
{
//--- dizileri oluştur
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- büyüklükler
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- yardımcı değişken
int size;
//--- belleği yedekleme olmadan tahsis et
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. tek boyutlu dizi
Print("+==========================================================+");
Print("Dizi büyüklükleri:");
Print("1. Tek boyutlu dizi");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi Büyüklüğü = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. çok boyutlu dizi
Print("2. çok boyutlu dizi");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi büyüklüğü = %d",four_dim_size,size);
//--- boyut büyüklükleri
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Kontrol et:");
Print("Sıfır boyutu = Dizi büyüklüğü / (İlk boyut * İkinci boyut * Üçüncü boyut)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi
Print("3. Bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi");
//--- değeri ikiye katla
one_dim_size*=2;
//--- belleği yedekleme ile tahsis et
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- büyüklük değerini sonuca yaz
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Yedeklemeli büyüklük = %d, Dizinin gerçek büyüklüğü = %d",one_dim_size+reserve,size);
}