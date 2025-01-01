DokümantasyonBölümler
ArraySize

Belirtilen dizinin eleman sayısını verir.

int  ArraySize(
   const void&  array[]    // denetlenen dizi
   );

Parametreler

array[]

[in]  Herhangi bir tipteki dizi.

Dönüş değeri

int tipli değer.

Not

Tek boyutlu bir dizi için ArraySize dönüş değeri ArrayRange(array,0) dönüş değerine eşit olacaktır.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- dizileri oluştur
   double one_dim[];
   double four_dim[][10][5][2];
//--- büyüklükler
   int one_dim_size=25;
   int reserve=20;
   int four_dim_size=5;
//--- yardımcı değişken
   int size;
//--- belleği yedekleme olmadan tahsis et
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
   ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. tek boyutlu dizi
   Print("+==========================================================+");
   Print("Dizi büyüklükleri:");
   Print("1. Tek boyutlu dizi");
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi Büyüklüğü = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. çok boyutlu dizi
   Print("2. çok boyutlu dizi");
   size=ArraySize(four_dim);
   PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi büyüklüğü = %d",four_dim_size,size);
//--- boyut büyüklükleri
   int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
   int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
   int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
   Print("Kontrol et:");
   Print("Sıfır boyutu = Dizi büyüklüğü / (İlk boyut * İkinci boyut * Üçüncü boyut)");
   PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi
   Print("3. Bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi");
//--- değeri ikiye katla
   one_dim_size*=2;
//--- belleği yedekleme ile tahsis et
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- büyüklük değerini sonuca yaz
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Yedeklemeli büyüklük = %d, Dizinin gerçek büyüklüğü = %d",one_dim_size+reserve,size);
  }