void OnStart()

{

//--- dizileri oluştur

double one_dim[];

double four_dim[][10][5][2];

//--- büyüklükler

int one_dim_size=25;

int reserve=20;

int four_dim_size=5;

//--- yardımcı değişken

int size;

//--- belleği yedekleme olmadan tahsis et

ArrayResize(one_dim,one_dim_size);

ArrayResize(four_dim,four_dim_size);

//--- 1. tek boyutlu dizi

Print("+==========================================================+");

Print("Dizi büyüklükleri:");

Print("1. Tek boyutlu dizi");

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi Büyüklüğü = %d",one_dim_size,size);

//--- 2. çok boyutlu dizi

Print("2. çok boyutlu dizi");

size=ArraySize(four_dim);

PrintFormat("Sıfır boyutunun büyüklüğü = %d, Dizi büyüklüğü = %d",four_dim_size,size);

//--- boyut büyüklükleri

int d_1=ArrayRange(four_dim,1);

int d_2=ArrayRange(four_dim,2);

int d_3=ArrayRange(four_dim,3);

Print("Kontrol et:");

Print("Sıfır boyutu = Dizi büyüklüğü / (İlk boyut * İkinci boyut * Üçüncü boyut)");

PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);

//--- 3. bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi

Print("3. Bellek yedeklemesiyle tek boyutlu dizi");

//--- değeri ikiye katla

one_dim_size*=2;

//--- belleği yedekleme ile tahsis et

ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);

//--- büyüklük değerini sonuca yaz

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Yedeklemeli büyüklük = %d, Dizinin gerçek büyüklüğü = %d",one_dim_size+reserve,size);

}