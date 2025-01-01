DokümantasyonBölümler
StringTrimRight

Dizginin sağ tarafındaki son anlamlı sembolün ardından gelen satır atlama karakterlerini, boşlukları ve sekmeleri keser. Dizgi, yerinde şekillendirilir.

int  StringTrimRight(
   string&  string_var      // kırpılacak dizgi
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Sağdan kırpılacak dizgi.

Dönüş değeri

Kırpılan sembollerin sayısına dönüş yapar.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- kaynak dizgeyi sağda altı boşluk olacak şekilde tanımla
   string text="All spaces on the right will be removed from this string      ";
//--- kaynak dizgeyi günlükte görüntüle
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- sağdaki tüm boşlukları kaldır ve kaldırılan karakter sayısını ve sonuçta ortaya çıkan dizgeyi günlükte görüntüle
   int num=StringTrimRight(text);
   PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
  /*
  Sonuç
   Source line:
   'All spaces on the right will be removed from this string      '
   The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the right will be removed from this string'
  */
  }

Ayrıca Bakınız

