void OnStart()

{

//--- kaynak dizgeyi sağda altı boşluk olacak şekilde tanımla

string text="All spaces on the right will be removed from this string ";

//--- kaynak dizgeyi günlükte görüntüle

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- sağdaki tüm boşlukları kaldır ve kaldırılan karakter sayısını ve sonuçta ortaya çıkan dizgeyi günlükte görüntüle

int num=StringTrimRight(text);

PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Sonuç

Source line:

'All spaces on the right will be removed from this string '

The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right side. Now the line looks like this:

'All spaces on the right will be removed from this string'

*/

}