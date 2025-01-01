DokümantasyonBölümler
CLHandleType 

Bir OpenCL tanıtıcı değerinin tipine, ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biriyle dönüş yapar.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // Bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

handle

[in]  Bir OpenCL nesnesinin (bir bağlam, bir kernel veya bir OpenCL programı) tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biri şeklinde, OpenCL tanıtıcı değerinin tipi.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Tanımlayıcı

Açıklama

OPENCL_INVALID

Hatalı tanıtıcı değer

OPENCL_CONTEXT

Bir OpenCL bağlamının tipi

OPENCL_PROGRAM

Bir OpenCL programının tipi

OPENCL_KERNEL

Bir OpenCL kernelinin tipi

OPENCL_BUFFER

Bir OpenCL tamponunun tipi