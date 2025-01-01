MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Bir OpenCL tanıtıcı değerinin tipine, ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biriyle dönüş yapar.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parametreler
handle
[in] Bir OpenCL nesnesinin (bir bağlam, bir kernel veya bir OpenCL programı) tanıtıcı değeri.
Dönüş değeri
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE sayımının değerlerinden biri şeklinde, OpenCL tanıtıcı değerinin tipi.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
OPENCL_INVALID
|
Hatalı tanıtıcı değer
|
OPENCL_CONTEXT
|
Bir OpenCL bağlamının tipi
|
OPENCL_PROGRAM
|
Bir OpenCL programının tipi
|
OPENCL_KERNEL
|
Bir OpenCL kernelinin tipi
|
OPENCL_BUFFER
|
Bir OpenCL tamponunun tipi