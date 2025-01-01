DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıNesne FonksiyonlarıTextSetFont 

TextSetFont

Bu fonksiyon, çizim yöntemlerini kullanarak görüntülenen yazı tipini ayarlar ve işlemin sonucuna dönüş yapar. Varsayılan yazı tipi olarak, Arial -120 (12 pt) kullanılmaktadır.

bool  TextSetFont(
   const string  name,            // yazı tipinin ismi veya yazı tipi dosyasının disk üzerindeki konumu
   int           size,            // yazı tipi boyutu
   uint          flags,           // bayrakların kombinasyonu
   int           orientation=0    // metnin eğim açısı
   );

Parametreler

name

[in]  Sistemdeki yazı tipi ismi veya yazı tipini içeren kaynağın ismi veya yazı tipi dosyasının disk üzerindeki konumu.

size

[in]  Negatif veya pozitif sayılarla ayarlanabilir olan yazı tipi boyutu. Bir pozitif değerin kullanılması durumunda, görüntülenen metnin boyutu sistemde ayarlı yazı tipi boyutuna bağımlıdır. Bir negatif değerin kullanılması durumunda ise, değer on noktalık birimlerle ayarlanır ve metin boyutu işletim sistemi ayarlarına bağlıdır ("standart ölçek" veya "büyük ölçek"). Kullanılan modların farkları hakkında daha fazla bilgi alabilmek amacıyla aşağıdaki not kısmına bakınız.

bayraklar

[in]  Yazı tipi stilini belirleyen bayrakların kombinasyonu.

orientation

[in]  Metnin X eksenine göre eğimi - ölçü birimi 0.1 derecedir. Yani orientation=450 değeri, 45 derecelik eğim açısı anlamına gelir.

Dönüş değeri

Yazı tipi başarılı şekilde yüklenmişse 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Muhtemel hata kodları:

  • ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name değişkeni, NULL veya "" (boş metin) ifade ediyor
  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - işletim sistemi hatası (örneğin, olmayan bir yazı tipinin ayarlanmaya çalışılması).

Not

Yazı tipinin isminde "::" kullanılmışsa, yazı tipi EX5 kaynağından indirilir. Eğer yazı tipi ismi name bir uzantı ile belirtilmişse, yazı tipi ilgili dosyadan yüklenir; dosya adresi "\" veya "/" ile başlıyorsa, dosya MQL5 dizininde aranır. Aksi durumda, TextSetFont() fonksiyonunu çağıran EX5 dosyasının konumuna göre arama yapılır.

Yazı tipi boyutu pozitif veya negatif değerler ile ayarlanır. Bu, metin boyutunun işletim sistemi ayarlarına (boyut ölçeğine) olan bağımlılığını belirler.

  • Boyut, bir pozitif sayı ile belirlenmişse, mantıksal ölçü birimlerinden aygıtın fiziksel ölçü birimlerine (pikseller) dönüşüm gerçekleştirilir ve dönüşüm gerçekleştirildiği zaman bu boyut, mevcut yazı tiplerinden alınan sembol gliflerinin yüksekliğine karşılık gelir. Eğer TextOut() fonksiyonu ile görüntülenen metinler ve OBJ_LABEL ("Label") grafiksel nesnesi ile görüntülenen metinler çizelge üzerinde birlikte kullanılacaksa bu yöntem önerilmez.
  • Eğer boyut, bir negatif sayı ile belirlenmişse, bu sayının, onlu mantıksal noktalarla ayarlanmış olması beklenir; yani verilen sayı ona bölünür (-350 sayısı 35 mantıksal noktaya karşılık gelir). Alınan değer, mantıksal ölçü birimlerinden aygıtın fiziksel ölçü birimlerine (pikseller) dönüştürülür ve mevcut yazı tiplerinden alınan sembolün mutlak yüksek değerine karşılık gelir. Ekranda yer alan bir metnin boyutunu OBJ_LABEL nesnesindeki gibi ayarlamak için, nesne özelliklerinde belirtilen yazı tipi boyutunu -10 ile çarpın.

Bayraklar, stil bayrakları ve yazı tipi genişliğini belirleyen bir bayrakla birlikte kombinasyon şeklinde kullanılabilir. Bayrakların isimleri aşağıda gösterilmiştir.

Yazı tipi stilini belirleyen bayraklar

Bayrak

Açıklama

FONT_ITALIC

İtalik

FONT_UNDERLINE

Alt çizgi

FONT_STRIKEOUT

Üstü çizili

 

Yazı tipi genişliğini belirleyen bayraklar

Bayrak

FW_DONTCARE

FW_THIN

FW_EXTRALIGHT

FW_ULTRALIGHT

FW_LIGHT

FW_NORMAL

FW_REGULAR

FW_MEDIUM

FW_SEMIBOLD

FW_DEMIBOLD

FW_BOLD

FW_EXTRABOLD

FW_ULTRABOLD

FW_HEAVY

FW_BLACK

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextOut()