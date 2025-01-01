TextSetFont

Bu fonksiyon, çizim yöntemlerini kullanarak görüntülenen yazı tipini ayarlar ve işlemin sonucuna dönüş yapar. Varsayılan yazı tipi olarak, Arial -120 (12 pt) kullanılmaktadır.

bool TextSetFont(

const string name,

int size,

uint flags,

int orientation=0

);

Parametreler

name

[in] Sistemdeki yazı tipi ismi veya yazı tipini içeren kaynağın ismi veya yazı tipi dosyasının disk üzerindeki konumu.

size

[in] Negatif veya pozitif sayılarla ayarlanabilir olan yazı tipi boyutu. Bir pozitif değerin kullanılması durumunda, görüntülenen metnin boyutu sistemde ayarlı yazı tipi boyutuna bağımlıdır. Bir negatif değerin kullanılması durumunda ise, değer on noktalık birimlerle ayarlanır ve metin boyutu işletim sistemi ayarlarına bağlıdır ("standart ölçek" veya "büyük ölçek"). Kullanılan modların farkları hakkında daha fazla bilgi alabilmek amacıyla aşağıdaki not kısmına bakınız.

bayraklar

[in] Yazı tipi stilini belirleyen bayrakların kombinasyonu.

orientation

[in] Metnin X eksenine göre eğimi - ölçü birimi 0.1 derecedir. Yani orientation=450 değeri, 45 derecelik eğim açısı anlamına gelir.

Dönüş değeri

Yazı tipi başarılı şekilde yüklenmişse 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Muhtemel hata kodları:

ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name değişkeni, NULL veya "" (boş metin) ifade ediyor

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - işletim sistemi hatası (örneğin, olmayan bir yazı tipinin ayarlanmaya çalışılması).

Not

Yazı tipinin isminde "::" kullanılmışsa, yazı tipi EX5 kaynağından indirilir. Eğer yazı tipi ismi name bir uzantı ile belirtilmişse, yazı tipi ilgili dosyadan yüklenir; dosya adresi "\" veya "/" ile başlıyorsa, dosya MQL5 dizininde aranır. Aksi durumda, TextSetFont() fonksiyonunu çağıran EX5 dosyasının konumuna göre arama yapılır.

Yazı tipi boyutu pozitif veya negatif değerler ile ayarlanır. Bu, metin boyutunun işletim sistemi ayarlarına (boyut ölçeğine) olan bağımlılığını belirler.

Boyut, bir pozitif sayı ile belirlenmişse, mantıksal ölçü birimlerinden aygıtın fiziksel ölçü birimlerine (pikseller) dönüşüm gerçekleştirilir ve dönüşüm gerçekleştirildiği zaman bu boyut, mevcut yazı tiplerinden alınan sembol gliflerinin yüksekliğine karşılık gelir. Eğer TextOut() fonksiyonu ile görüntülenen metinler ve OBJ_LABEL ("Label") grafiksel nesnesi ile görüntülenen metinler çizelge üzerinde birlikte kullanılacaksa bu yöntem önerilmez.

Eğer boyut, bir negatif sayı ile belirlenmişse, bu sayının, onlu mantıksal noktalarla ayarlanmış olması beklenir; yani verilen sayı ona bölünür (-350 sayısı 35 mantıksal noktaya karşılık gelir). Alınan değer, mantıksal ölçü birimlerinden aygıtın fiziksel ölçü birimlerine (pikseller) dönüştürülür ve mevcut yazı tiplerinden alınan sembolün mutlak yüksek değerine karşılık gelir. Ekranda yer alan bir metnin boyutunu OBJ_LABEL nesnesindeki gibi ayarlamak için, nesne özelliklerinde belirtilen yazı tipi boyutunu -10 ile çarpın.

Bayraklar, stil bayrakları ve yazı tipi genişliğini belirleyen bir bayrakla birlikte kombinasyon şeklinde kullanılabilir. Bayrakların isimleri aşağıda gösterilmiştir.

Yazı tipi stilini belirleyen bayraklar

Bayrak Açıklama FONT_ITALIC İtalik FONT_UNDERLINE Alt çizgi FONT_STRIKEOUT Üstü çizili

Yazı tipi genişliğini belirleyen bayraklar

Bayrak FW_DONTCARE FW_THIN FW_EXTRALIGHT FW_ULTRALIGHT FW_LIGHT FW_NORMAL FW_REGULAR FW_MEDIUM FW_SEMIBOLD FW_DEMIBOLD FW_BOLD FW_EXTRABOLD FW_ULTRABOLD FW_HEAVY FW_BLACK

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextOut()