- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderInputsSet
Gölgelendirici girdilerini ayarlar.
|
bool DXShaderInputsSet(
Parametreler
shader
[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.
inputs[]
[in] DXInputCreate() kullanılarak oluşturulan girdi tanıtıcı değerlerinin dizisi.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Girdi parametresinin boyutu, gölgelendirici kodunda bildirilen cbuffer nesnesi sayısına eşit olmalıdır.