DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // gölgelendirici tanıtıcı değeri
   const int&  inputs[]      // girdi tanıtıcı değerleri dizisi
   );

Parametreler

shader

[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.

inputs[]

[in] DXInputCreate() kullanılarak oluşturulan girdi tanıtıcı değerlerinin dizisi.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Girdi parametresinin boyutu, gölgelendirici kodunda bildirilen cbuffer nesnesi sayısına eşit olmalıdır.