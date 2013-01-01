DokümantasyonBölümler
ArrayMaximum 

ArrayMaximum

Çok boyutlu bir sayısal dizinin ilk boyutundaki en büyük elemanı arar.

int  ArrayMaximum(
   const void&   array[],             // aranacak dizi
   int           start=0,             // incelemenin başlayacağı indis
   int           count=WHOLE_ARRAY    // incelenen eleman sayısı
   );

Parametreler

array[]

[in]  Aramanın yapıldığı sayısal dizi.

start=0

[in]  Kontrolün başlayacağı indis değeri.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Aranacak eleman sayısı. Varsayılan olarak tüm diziyi arar (count=WHOLE_ARRAY).

Dönüş değeri

Fonksiyon, dizinin seriselliğini (indisleme yönünü) hesaba katarak, bulunan elemanın indis değerine dönüş yapar. Başarısızlık durumunda ise -1 değerine dönüş yapar.

Not

Maksimum değer aranırken AS_SERIES bayrağının değeri göz önünde bulundurulur.

ArrayMaximum ve ArrayMinimum fonksiyonları tüm dizileri parametre olarak kabul eder. Ama arama sadece ilk boyutta gerçekleştirilir.

Örnek:

#property description "Gösterge, daha büyük zaman dilimlerinin mumlarını şu andaki mumun üstünde gösterir."
//--- gösterge ayarları
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots   8
//---- plot 1
#property indicator_label1  "BearBody"
#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2  "BearBodyEnd"
#property indicator_color2  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3  "BearShadow"
#property indicator_color3  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4  "BearShadowEnd"
#property indicator_color4  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5  "BullBody"
#property indicator_color5  clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6  "BullBodyEnd"
#property indicator_color6  clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7  "BullShadow"
#property indicator_color7  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8  "BullShadowEnd"
#property indicator_color8  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- ön tanımlı sabitler
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- giriş parametreleri
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4;              // Göstergenin hesaplanacağı zaman aralığı
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Analiz başlangıç tarihi
//--- satış eğilimli mumlar için oluşturulan gösterge tamponları
double   ExtBearBodyFirst[];
double   ExtBearBodySecond[];
double   ExtBearBodyEndFirst[];
double   ExtBearBodyEndSecond[];
double   ExtBearShadowFirst[];
double   ExtBearShadowSecond[];
double   ExtBearShadowEndFirst[];
double   ExtBearShadowEndSecond[];
//--- alım eğilimli mumlar için oluşturulan gösterge tamponları
double   ExtBullBodyFirst[];
double   ExtBullBodySecond[];
double   ExtBullBodyEndFirst[];
double   ExtBullBodyEndSecond[];
double   ExtBullShadowFirst[];
double   ExtBullShadowSecond[];
double   ExtBullShadowEndFirst[];
double   ExtBullShadowEndSecond[];
//--- global değişkenler
datetime ExtTimeBuff[];      // daha büyük zaman aralığı için zaman tamponu
int      ExtSize=0;          // zaman tamponu büyüklüğü
int      ExtCount=0;         // zaman tamponunu indisle
int      ExtStartPos=0;      // gösterge hesabı için başlangıç noktası
bool     ExtStartFlag=true;  // başlangıç noktasının belirlenmesi için yardımcı bayrak
datetime ExtCurrentTime[1];  // daha büyük zaman aralığındaki son çubuğun oluşma zamanı
datetime ExtLastTime;        // daha büyük zaman aralığında, hesaplamanın gerçekleştiği son zaman
bool     ExtBearFlag=true;   // alım eğilimli gösterge tamponlarına girilecek verinin sırasını belirlemek için bayrak
bool     ExtBullFlag=true;   // satış eğilimli gösterge tamponlarına girilecek verinin sırasını belirlemek için bayrak
int      ExtIndexMax=0;      // dizideki en büyük değerli elemanın indisi
int      ExtIndexMin=0;      // dizideki en küçük değerli elemanın indisi
int      ExtDirectionFlag=0; // son mum için fiyat hareketi yönü
//--- doğru çizim için mumun açılış ve kapanış fiyatları arasında değişim yap
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mumun temel parçasının doldurulması                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
                    const double &high[],const double &low[],
                    const int start,const int last,const int fill_index,
                    int &index_max,int &index_min)
  {
//--- dizideki en büyük ve en küçük değerlerin indislerini bul
   index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // High dizisinin en büyüğü
   index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1);  // Low dizisinin en küçüğü
//--- mevcut zaman aralığından kaç çubuk doldurulacak
   int count=fill_index-start+1;
//--- ilk çubuktaki kapanış değeri, son çubuktakini aşarsa mum satış yönlü olur
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- mumlar bunun öncesinde alım yönlüyse, alım yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle
      if(ExtDirectionFlag!=-1)
         ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
      //--- satış yönlü mum
      ExtDirectionFlag=-1;
      //--- mumu oluştur
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
      //--- fonksiyondan çık
      return;
     }
//--- ilk çubuktaki kapanış fiyatı, son çubuğunkinden az ise mum, alım yönlü olur
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- mumlar bunun öncesinde satış yönlüyse, satış yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle
      if(ExtDirectionFlag!=1)
         ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
      //--- alım yönlü mum
      ExtDirectionFlag=1;
      //--- mumu oluştur
      FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
                     open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
      //--- fonksiyondan çıkış
      return;
     }
//--- eğer fonksiyonun bu bölümündeysen, ilk çubuktaki açılış fiyatı, son çubuktaki kapanış
//--- fiyatına eşitse mumun satış yönlü olduğu söylenir
//--- eğer mum bundan önce alım yönlü olmuşsa, alım yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle
   if(ExtDirectionFlag!=-1)
      ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- satış yönlü mum
   ExtDirectionFlag=-1;
//--- eğer açılış ve kapanış değerleri eşitse, doğru gösterim için kaydırma kullan
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
                     open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
                     high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mumun sonunu doldur                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
                   const double &high[],const double &low[],
                   const int start,const int last,const int fill_index,
                   const int index_max,const int index_min)
  {
//--- tek çubuk varsa çizme
   if(last-start==0)
      return;
//--- ilk çubuktaki kapanış değeri, son çubuktakini aşarsa mum satış yönlü olur
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- mumun sonunu oluştur
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
                    open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
      //--- fonksiyondan çık
      return;
     }
//--- ilk çubuktaki kapanış fiyatı, son çubuğunkinden az ise mum, alım yönlü olur
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- mumun sonunu oluştur
      FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
                    close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
      //--- fonksiyondan çık
      return;
     }
//--- eğer fonksiyonun bu bölümündeysen, ilk çubuktaki açılış fiyatı, son çubuktaki kapanış
//--- fiyatına eşitse mumun satış yönlü olduğu söylenir
//--- mumun sonunu oluştur
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- gösterge periyotunu kontrol et
   if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- ön planda fiyat verisini göster
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- gösterge tamponlarının bağlanması
   SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
   SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
   SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
   SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
   SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
   SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
   SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
   SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
   SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
   SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- göstergeyi oluşturmak için bazı özellikleri ayarla
   for(int i=0;i<8;i++)
     {
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // grafiksel yapı tipi
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // çizgi stilinin çizimi
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1);           // çizgi genişliğinin çizimi
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- halihazırda hesaplanan hiçbir çubuk olmaması durumunda
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- daha büyük zaman aralığındaki çubukların varış zamanını al
      if(!GetTimeData())
         return(0);
     }
//--- doğrudan indislemeyi ayarla
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- çubukların hesaplanması için başlangıç değeri
   int start=prev_calculated;
//--- eğer oluşmuşsa, göstergeyi çubuğun üzerinde hesapla
   if(start!=0 && start==rates_total)
      start--;
//--- gösterge değerlerinin hesaplanma döngüsü
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- gösterge tamponlarının i sayıda elemanını boş değerle doldur
      FillIndicatorBuffers(i);
      //--- hesaplamayı InpDateStart tarihinden başlayan çubuklar için uygula
      if(time[i]>=InpDateStart)
        {
         //--- değerlerin ilk olarak gösterilmeye başlanacağı pozisyonunu tanımla
         if(ExtStartFlag)
           {
            //--- başlangıç pozisyonunun numarasını kaydet
            ExtStartPos=i;
            //--- daha büyük zaman aralığında time[i] değerini aşan ilk tarihi tanımla
            while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
               if(ExtCount<ExtSize-1)
                  ExtCount++;
            //--- bir daha bu bloka rastlamamak için bayrak değerini değiştir
            ExtStartFlag=false;
           }
         //--- dizide hala elemanlar var mı kontrol et
         if(ExtCount<ExtSize)
           {
            //--- mevcut zaman aralığındaki değerin, daha büyük zaman aralığındaki değere ulaşmasını bekle
            if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
              {
               //--- mumun ana kısmını çiz (son ve sondan bir önceki çubukların arasındaki alanı doldurmadan)
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- mumun sonunu doldur (son ve sondan bir önceki çubukların arasındaki alan)
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- bir sonraki mumu çizmek için başlangıç pozisyonunu kaydır
               ExtStartPos=i;
               //--- dizi sayacını artır
               ExtCount++;
              }
            else
               continue;
           }
         else
           {
            //--- dizi değerlerini sıfırla
            ResetLastError();
            //--- daha büyük zaman aralığından son tarihi al
            if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
              {
               Print("Veri kopyalama hatası, kod = ",GetLastError());
               return(0);
              }
            //--- yeni alınan tarih daha büyükse, mumun oluşturulmasını durdur
            if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
              {
               //--- ana gösterge tamponlarında, son ve sondan bir önceki çubukların arasında kalan alanı temizle
               ClearEndOfBodyMain(i-1);
               //--- yardımcı gösterge tamponlarını kullanarak alanı doldur
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- bir sonraki mumu çizmek için başlangıç pozisyonunu kaydır
               ExtStartPos=i;
               //--- fiyat yönü için oluşturulan bayrağı sıfırla
               ExtDirectionFlag=0;
               //--- yeni son tarihi kaydet
               ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
              }
            else
              {
               //--- mumu oluştur
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
              }
           }
        }
     }
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirlenen gösterge periyotunun doğruluğunu kontrol et           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
  {
//--- göstergenin periyotu, gösterildiği zaman aralığından büyük olmalı
   if(current_period>=high_period)
     {
      Print("Hata! Gösterge periyotunun değeri halihazırdaki zaman aralığı değerinden büyük olmalı!");
      return(false);
     }
//--- gösterge periyotu bir hafta veya bir ay ise, periyot doğru
   if(high_period>32768)
      return(true);
//--- periyot değerlerini dakikalara dönüştür
   if(high_period>30)
      high_period=(high_period-16384)*60;
   if(current_period>30)
      current_period=(current_period-16384)*60;
//--- gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığının katı olmalı
   if(high_period%current_period!=0)
     {
      Print("Hata! gösterge periyotunun değeri, üzerinde gösterildiği zaman aralığının katı olmalı!");
      return(false);
     }
//--- gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığını en az 3 kat aşmalı
   if(high_period/current_period<3)
     {
      Print("Hata! Gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığını en az 3 kat aşmalı!");
      return(false);
     }
//--- halihazırdaki zaman aralığı için gösterge periyotu doğru
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Daha büyük olan zaman aralığından zaman verisi al                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- mevcut zaman için tüm veriyi kopyala
   if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
     {
      //--- hata kodunu al
      int code=GetLastError();
      //--- hata mesajını çıktıla
      PrintFormat("Veri kopyalama hatası! %s",code==4401
                  ? "Geçmişin karşıya yüklenmesi hala devam ediyor!"
                  : "Kod = "+IntegerToString(code));
      //--- veri yükleme denemesini tekrarlamak için false değerine dönüş yap
      return(false);
     }
//--- dizi büyüklüğünü al
   ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- dizi için oluşturulan döngü indisini sıfır yap
   ExtCount=0;
//--- şu andaki çubuğun zaman aralığı üzerindeki pozisyonunu sıfır yap
   ExtStartPos=0;
   ExtStartFlag=true;
//--- daha büyük zaman aralığındaki son zaman değerini kaydet
   ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, mumun ana parçasını şekillendirir.    Bayrağın değerine       |
//| bağlı olarak, fonksiyon, hangi veri ve dizilerin doğru görüntüleme       |
//| amacıyla kullanılacağını belirler.                                       |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
                    double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                    const double fst_value,const double snd_value,
                    const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                    const int start,const int count,const bool flag)
  {
//--- bayrağın değerini kontrol et
   if(flag)
     {
      //--- mumun gövdesini oluştur
      FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
      //--- mumun gölgesini oluştur
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
     }
   else
     {
      //--- mumun gövdesini oluştur
      FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
      //--- mumun gölgesini oluştur
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
     }
  }
//+-------------------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, mumun sonunu şekillendirir.         Bayrak değerine bağlı olarak,  |
//| fonksiyon, hangi veri ve dizilerin düzgün görüntüleme                         |
//| amacıyla kullanılacağını belirler.                                            |
//+-------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
                   double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                   const double fst_value,const double snd_value,
                   const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                   const int end,bool &flag)
  {
//--- bayrağın değerini kontrol et
   if(flag)
     {
      //--- mum gövdesinin sonunu oluştur
      FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
      //--- mum gölgesinin sonunu oluştur
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
      //--- bayrak değerini tersine değiştir
      flag=false;
     }
   else
     {
      //--- mum gövdesinin sonunu oluştur
      FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
      //--- mum gölgesinin sonunu oluştur
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
      //--- bayrak değerini tersine değiştir
      flag=true;
     }
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------+
//| Mumun son kısmını (bir önceki çubuk ile şimdiki çubuk arasında kalan alanı)     |
//| temizle)                                                                        |
//+---------------------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
  {
   ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
   ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Mumu temizle                                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
                 double &shadow_snd[],const int start,const int count)
  {
//--- kontrol et
   if(count!=0)
     {
      //--- gösterge tamponlarını boş değerlerle doldur
      ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Mumun ana parçasını oluştur                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
              const double snd_value,const int start,const int count)
  {
//--- kontrol et
   if(count!=0)
     {
      //--- gösterge tamponlarını değerlerle doldur
      ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
      ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
     }
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------+
//| Mumun sonunu oluştur                                                        |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
             const double snd_value,const int last)
  {
//--- gösterge tamponlarını değerlerle doldur
   ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
   ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gösterge tamponlarının i elemanını boş değerle doldur            |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
  {
//--- gösterge tamponlarının hücresinde bir boş değer ayarla
   ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
  }