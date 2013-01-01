#property description "Gösterge, daha büyük zaman dilimlerinin mumlarını şu andaki mumun üstünde gösterir."

//--- gösterge ayarları

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- ön tanımlı sabitler

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- giriş parametreleri

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Göstergenin hesaplanacağı zaman aralığı

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Analiz başlangıç tarihi

//--- satış eğilimli mumlar için oluşturulan gösterge tamponları

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- alım eğilimli mumlar için oluşturulan gösterge tamponları

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- global değişkenler

datetime ExtTimeBuff[]; // daha büyük zaman aralığı için zaman tamponu

int ExtSize=0; // zaman tamponu büyüklüğü

int ExtCount=0; // zaman tamponunu indisle

int ExtStartPos=0; // gösterge hesabı için başlangıç noktası

bool ExtStartFlag=true; // başlangıç noktasının belirlenmesi için yardımcı bayrak

datetime ExtCurrentTime[1]; // daha büyük zaman aralığındaki son çubuğun oluşma zamanı

datetime ExtLastTime; // daha büyük zaman aralığında, hesaplamanın gerçekleştiği son zaman

bool ExtBearFlag=true; // alım eğilimli gösterge tamponlarına girilecek verinin sırasını belirlemek için bayrak

bool ExtBullFlag=true; // satış eğilimli gösterge tamponlarına girilecek verinin sırasını belirlemek için bayrak

int ExtIndexMax=0; // dizideki en büyük değerli elemanın indisi

int ExtIndexMin=0; // dizideki en küçük değerli elemanın indisi

int ExtDirectionFlag=0; // son mum için fiyat hareketi yönü

//--- doğru çizim için mumun açılış ve kapanış fiyatları arasında değişim yap

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mumun temel parçasının doldurulması |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- dizideki en büyük ve en küçük değerlerin indislerini bul

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // High dizisinin en büyüğü

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // Low dizisinin en küçüğü

//--- mevcut zaman aralığından kaç çubuk doldurulacak

int count=fill_index-start+1;

//--- ilk çubuktaki kapanış değeri, son çubuktakini aşarsa mum satış yönlü olur

if(open[start]>close[last])

{

//--- mumlar bunun öncesinde alım yönlüyse, alım yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- satış yönlü mum

ExtDirectionFlag=-1;

//--- mumu oluştur

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- fonksiyondan çık

return;

}

//--- ilk çubuktaki kapanış fiyatı, son çubuğunkinden az ise mum, alım yönlü olur

if(open[start]<close[last])

{

//--- mumlar bunun öncesinde satış yönlüyse, satış yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- alım yönlü mum

ExtDirectionFlag=1;

//--- mumu oluştur

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- fonksiyondan çıkış

return;

}

//--- eğer fonksiyonun bu bölümündeysen, ilk çubuktaki açılış fiyatı, son çubuktaki kapanış

//--- fiyatına eşitse mumun satış yönlü olduğu söylenir

//--- eğer mum bundan önce alım yönlü olmuşsa, alım yönlü gösterge tamponlarının değerlerini temizle

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- satış yönlü mum

ExtDirectionFlag=-1;

//--- eğer açılış ve kapanış değerleri eşitse, doğru gösterim için kaydırma kullan

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mumun sonunu doldur |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- tek çubuk varsa çizme

if(last-start==0)

return;

//--- ilk çubuktaki kapanış değeri, son çubuktakini aşarsa mum satış yönlü olur

if(open[start]>close[last])

{

//--- mumun sonunu oluştur

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- fonksiyondan çık

return;

}

//--- ilk çubuktaki kapanış fiyatı, son çubuğunkinden az ise mum, alım yönlü olur

if(open[start]<close[last])

{

//--- mumun sonunu oluştur

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- fonksiyondan çık

return;

}

//--- eğer fonksiyonun bu bölümündeysen, ilk çubuktaki açılış fiyatı, son çubuktaki kapanış

//--- fiyatına eşitse mumun satış yönlü olduğu söylenir

//--- mumun sonunu oluştur

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- gösterge periyotunu kontrol et

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- ön planda fiyat verisini göster

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- gösterge tamponlarının bağlanması

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- göstergeyi oluşturmak için bazı özellikleri ayarla

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // grafiksel yapı tipi

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // çizgi stilinin çizimi

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // çizgi genişliğinin çizimi

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- halihazırda hesaplanan hiçbir çubuk olmaması durumunda

if(prev_calculated==0)

{

//--- daha büyük zaman aralığındaki çubukların varış zamanını al

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- doğrudan indislemeyi ayarla

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- çubukların hesaplanması için başlangıç değeri

int start=prev_calculated;

//--- eğer oluşmuşsa, göstergeyi çubuğun üzerinde hesapla

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- gösterge değerlerinin hesaplanma döngüsü

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- gösterge tamponlarının i sayıda elemanını boş değerle doldur

FillIndicatorBuffers(i);

//--- hesaplamayı InpDateStart tarihinden başlayan çubuklar için uygula

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- değerlerin ilk olarak gösterilmeye başlanacağı pozisyonunu tanımla

if(ExtStartFlag)

{

//--- başlangıç pozisyonunun numarasını kaydet

ExtStartPos=i;

//--- daha büyük zaman aralığında time[i] değerini aşan ilk tarihi tanımla

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- bir daha bu bloka rastlamamak için bayrak değerini değiştir

ExtStartFlag=false;

}

//--- dizide hala elemanlar var mı kontrol et

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- mevcut zaman aralığındaki değerin, daha büyük zaman aralığındaki değere ulaşmasını bekle

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- mumun ana kısmını çiz (son ve sondan bir önceki çubukların arasındaki alanı doldurmadan)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- mumun sonunu doldur (son ve sondan bir önceki çubukların arasındaki alan)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- bir sonraki mumu çizmek için başlangıç pozisyonunu kaydır

ExtStartPos=i;

//--- dizi sayacını artır

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- dizi değerlerini sıfırla

ResetLastError();

//--- daha büyük zaman aralığından son tarihi al

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Veri kopyalama hatası, kod = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- yeni alınan tarih daha büyükse, mumun oluşturulmasını durdur

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- ana gösterge tamponlarında, son ve sondan bir önceki çubukların arasında kalan alanı temizle

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- yardımcı gösterge tamponlarını kullanarak alanı doldur

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- bir sonraki mumu çizmek için başlangıç pozisyonunu kaydır

ExtStartPos=i;

//--- fiyat yönü için oluşturulan bayrağı sıfırla

ExtDirectionFlag=0;

//--- yeni son tarihi kaydet

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- mumu oluştur

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirlenen gösterge periyotunun doğruluğunu kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- göstergenin periyotu, gösterildiği zaman aralığından büyük olmalı

if(current_period>=high_period)

{

Print("Hata! Gösterge periyotunun değeri halihazırdaki zaman aralığı değerinden büyük olmalı!");

return(false);

}

//--- gösterge periyotu bir hafta veya bir ay ise, periyot doğru

if(high_period>32768)

return(true);

//--- periyot değerlerini dakikalara dönüştür

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığının katı olmalı

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("Hata! gösterge periyotunun değeri, üzerinde gösterildiği zaman aralığının katı olmalı!");

return(false);

}

//--- gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığını en az 3 kat aşmalı

if(high_period/current_period<3)

{

Print("Hata! Gösterge periyotu, üzerinde gösterildiği zaman aralığını en az 3 kat aşmalı!");

return(false);

}

//--- halihazırdaki zaman aralığı için gösterge periyotu doğru

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Daha büyük olan zaman aralığından zaman verisi al |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- mevcut zaman için tüm veriyi kopyala

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- hata kodunu al

int code=GetLastError();

//--- hata mesajını çıktıla

PrintFormat("Veri kopyalama hatası! %s",code==4401

? "Geçmişin karşıya yüklenmesi hala devam ediyor!"

: "Kod = "+IntegerToString(code));

//--- veri yükleme denemesini tekrarlamak için false değerine dönüş yap

return(false);

}

//--- dizi büyüklüğünü al

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- dizi için oluşturulan döngü indisini sıfır yap

ExtCount=0;

//--- şu andaki çubuğun zaman aralığı üzerindeki pozisyonunu sıfır yap

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- daha büyük zaman aralığındaki son zaman değerini kaydet

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, mumun ana parçasını şekillendirir. Bayrağın değerine |

//| bağlı olarak, fonksiyon, hangi veri ve dizilerin doğru görüntüleme |

//| amacıyla kullanılacağını belirler. |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- bayrağın değerini kontrol et

if(flag)

{

//--- mumun gövdesini oluştur

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- mumun gölgesini oluştur

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- mumun gövdesini oluştur

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- mumun gölgesini oluştur

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, mumun sonunu şekillendirir. Bayrak değerine bağlı olarak, |

//| fonksiyon, hangi veri ve dizilerin düzgün görüntüleme |

//| amacıyla kullanılacağını belirler. |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- bayrağın değerini kontrol et

if(flag)

{

//--- mum gövdesinin sonunu oluştur

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- mum gölgesinin sonunu oluştur

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- bayrak değerini tersine değiştir

flag=false;

}

else

{

//--- mum gövdesinin sonunu oluştur

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- mum gölgesinin sonunu oluştur

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- bayrak değerini tersine değiştir

flag=true;

}

}

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Mumun son kısmını (bir önceki çubuk ile şimdiki çubuk arasında kalan alanı) |

//| temizle) |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Mumu temizle |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- kontrol et

if(count!=0)

{

//--- gösterge tamponlarını boş değerlerle doldur

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Mumun ana parçasını oluştur |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- kontrol et

if(count!=0)

{

//--- gösterge tamponlarını değerlerle doldur

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+-----------------------------------------------------------------------------+

//| Mumun sonunu oluştur |

//+-----------------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- gösterge tamponlarını değerlerle doldur

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gösterge tamponlarının i elemanını boş değerle doldur |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- gösterge tamponlarının hücresinde bir boş değer ayarla

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}