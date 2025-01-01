void OnStart()

{

//--- yaz saati uygulaması için yapılan düzeltmeyi saniye cinsinden al

int sec_dl=TimeDaylightSavings();



//--- alınan değeri açıklayan bir metin oluştur

string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :

StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));



//--- yaz saati uygulaması için yapılan ayarlamanın saniye cinsinden açıklamasını günlükte görüntüle

Print(text);

/*

"kış" saati için sonuç:

Standard "winter" time is used



"yaz" saati için sonuç:

Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds

*/

}