TimeDaylightSavings

Yaz saatine geçildiğinde, Yaz Saati Uygulaması için düzeltme değerine saniye bazında dönüş yapar. Bilgisayarınızın zaman ayarlarına bağlıdır.

int  TimeDaylightSavings();

Dönüş değeri

Kış zamanına (standart zamana) geçildiğinde, 0 dönüşü yapar.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- yaz saati uygulaması için yapılan düzeltmeyi saniye cinsinden al
   int sec_dl=TimeDaylightSavings();
   
//--- alınan değeri açıklayan bir metin oluştur
   string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" : 
                StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds"sec_dl));
   
//--- yaz saati uygulaması için yapılan ayarlamanın saniye cinsinden açıklamasını günlükte görüntüle
   Print(text);
  /*
   "kış" saati için sonuç:
   Standard "winter" time is used
   
   "yaz" saati için sonuç:
   Daylight saving time has been switched overThe correction is -3600 seconds
  */
  }