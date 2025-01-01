TimeDaylightSavings
Yaz saatine geçildiğinde, Yaz Saati Uygulaması için düzeltme değerine saniye bazında dönüş yapar. Bilgisayarınızın zaman ayarlarına bağlıdır.
|
int TimeDaylightSavings();
Dönüş değeri
Örnek:
|
void OnStart()
{
//--- yaz saati uygulaması için yapılan düzeltmeyi saniye cinsinden al
int sec_dl=TimeDaylightSavings();
//--- alınan değeri açıklayan bir metin oluştur
string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :
StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));
//--- yaz saati uygulaması için yapılan ayarlamanın saniye cinsinden açıklamasını günlükte görüntüle
Print(text);
/*
"kış" saati için sonuç:
Standard "winter" time is used
"yaz" saati için sonuç:
Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds
*/
}