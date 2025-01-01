- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
Önceden ayarlanmış bir değerle, bir sayısal dizi başlatır.
For initialization of an array of char type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of short type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of int type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of long type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of float type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of double type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of bool type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of uint type
|
int ArrayInitialize(
Parametreler
array[]
[out] Başlatılması öngörülen sayısal dizi.
value
[in] Tüm dizi elemanlarının alacağı yeni değer.
Dönüş değeri
Elemanların sayısı.
Not
ArrayResize() fonksiyonu, sonradan yapılacak genişletmelerde hafızanın fiziksel yer değişimini önlemek için, dizi büyüklüğünün rezerve ara-bellek ile ayarlanmasını sağlar. Bu daha iyi bir performans elde etmek için uygulanır. Çünkü hafızanın yer değişim işlemi oldukça yavaştır.
Dizinin ArrayInitialize(array, init_val) kullanılarak başlatılması, dizi için ayrılmış rezerve elemanların sayısıyla başlatılacağı anlamına gelmez. ArrayResize() kullanılarak yapılan sonraki genişletmelerde elemanlar dizinin sonuna eklenecektir, değerleri tanımsız olacaktır ve çoğu durumda init_value değerine (başlangıç değerine) eşit olmayacaklardır.
Örnek:
|
void OnStart()