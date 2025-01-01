ArrayInitialize

Önceden ayarlanmış bir değerle, bir sayısal dizi başlatır.

For initialization of an array of char type

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

For initialization of an array of short type

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

For initialization of an array of int type

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

For initialization of an array of long type

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

For initialization of an array of float type

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

For initialization of an array of double type

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

For initialization of an array of bool type

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

For initialization of an array of uint type

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Parametreler

array[]

[out] Başlatılması öngörülen sayısal dizi.

value

[in] Tüm dizi elemanlarının alacağı yeni değer.

Dönüş değeri

Elemanların sayısı.

Not

ArrayResize() fonksiyonu, sonradan yapılacak genişletmelerde hafızanın fiziksel yer değişimini önlemek için, dizi büyüklüğünün rezerve ara-bellek ile ayarlanmasını sağlar. Bu daha iyi bir performans elde etmek için uygulanır. Çünkü hafızanın yer değişim işlemi oldukça yavaştır.

Dizinin ArrayInitialize(array, init_val) kullanılarak başlatılması, dizi için ayrılmış rezerve elemanların sayısıyla başlatılacağı anlamına gelmez. ArrayResize() kullanılarak yapılan sonraki genişletmelerde elemanlar dizinin sonuna eklenecektir, değerleri tanımsız olacaktır ve çoğu durumda init_value değerine (başlangıç değerine) eşit olmayacaklardır.

Örnek: