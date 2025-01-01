DokümantasyonBölümler
Bu fonksiyon, FileFindFirst() ile başlatılmış bir aramayı devam ettirir.

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // Arama işleyicisi
   string&   returned_filename      // Aranan dosyanın veya alt-dizinin ismi
   );

Parametreler

search_handle

[in] FileFindFirst() tarafından alınan arama işleyicisi.

returned_filename

[out] Bulunan bir sonraki dosyanın veya alt-dizinin ismi. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

Örnek:

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- filtre
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- yerel klasörün kök dizininde arama işleyicisini al
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- FileFindFirst() fonksiyonu başarılı şekilde uygulanmış mı kontrol et
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- döngüye geçirilen isimler dosya ismi mi, yoksa konum (dizin) ismi mi kontrol et
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- eğer bu bir dosya ise, fonksiyon 'true' dönüşü yapacak, eğer bir konum ise, fonksiyon ERR_FILE_IS_DIRECTORY koduyla hata dönüşü yapacak
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s isim = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Konum" : "Dosya",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- arama işleyicisini seç
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Dosyalar bulunamadı!");
  }

Ayrıca Bakınız

