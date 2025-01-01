- FileSelectDialog
FileFindNext
Bu fonksiyon, FileFindFirst() ile başlatılmış bir aramayı devam ettirir.
|
bool FileFindNext(
Parametreler
search_handle
[in] FileFindFirst() tarafından alınan arama işleyicisi.
returned_filename
[out] Bulunan bir sonraki dosyanın veya alt-dizinin ismi. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
|
//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
