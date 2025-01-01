CLContextCreate

Bir OpenCL bağlamı oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

Parametre

device

[in] OpenCL aygıtının sistemdeki sıra numarası. Belirli bir değer yerine, aşağıdakilerden birini de kullanabilirsiniz:

CL_USE_ANY – OpenCL sahip her aygıt desteklenir;

CL_USE_CPU_ONLY – sadece CPU üzerindeki OpenCL emülasyonuna izin verilir;

CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL emülasyonuna izin verilmez ve sadece OpenCL desteğine sahip aygıtlar (ekran kartları) kullanılabilir;

CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – yalnızca double türünü destekleyen GPU'lara izin verilir.

Dönüş değeri

Başarı durumunda OpenCL bağlamının tanıtıcı değerine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.