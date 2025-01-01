MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Bir OpenCL bağlamı oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.
|
int CLContextCreate(
Parametre
device
[in] OpenCL aygıtının sistemdeki sıra numarası. Belirli bir değer yerine, aşağıdakilerden birini de kullanabilirsiniz:
- CL_USE_ANY – OpenCL sahip her aygıt desteklenir;
- CL_USE_CPU_ONLY – sadece CPU üzerindeki OpenCL emülasyonuna izin verilir;
- CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL emülasyonuna izin verilmez ve sadece OpenCL desteğine sahip aygıtlar (ekran kartları) kullanılabilir;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – yalnızca double türünü destekleyen GPU'lara izin verilir.
Dönüş değeri
Başarı durumunda OpenCL bağlamının tanıtıcı değerine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.