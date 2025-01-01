//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- grafiksel kaynağın parametrelerini bildir

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- piksel dizisinin büyüklüğünü ayarla

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- piksel dizisini saydam bir renkle doldur ve buna dayalı bir grafiksel kaynak oluştur

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- oluşturulan grafiksel kaynağı kontrol et

//--- geçerli çubuğun zaman ve fiyat verilerini al

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- son tik fiyatının ve zamanının koordinatlarını kullanarak bir bitmap nesnesi oluştur

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- oluşturulan bitmap nesnesinin genişlik ve yüksekliğini grafiksel kaynağın genişlik ve yüksekliğine eşit olarak ayarla

//--- nesne çapa noktasını merkezine ayarla

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- önceden oluşturulmuş grafiksel kaynağı bitmap nesnesi için bir görüntü dosyası olarak belirt

//--- bu durumda, kullanılan grafiksel kaynağın adını belirtmek için adının önüne "::" eklememiz gerekir

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- DodgerBlue rengini 200 şeffaflık ile ayarla

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- grafiksel kaynağın tüm piksel dizisini ayarlanan renkle doldur

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- grafiksel kaynak verisini güncelle

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- üç saniye bekle ve görüntü rengini değiştir

Print("Wait 3 seconds before changing color");

Sleep(3000);

//--- OrangeRed rengini 200 şeffaflık ile ayarla

Print("Change color");

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- grafiksel kaynağın tüm piksel dizisini ayarlanan renkle doldur

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- grafiksel kaynak verisini güncelle

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- üç saniye bekle ve grafiksel kaynağı serbest bırak

Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");

Sleep(3000);

bool res=ResourceFree("::"+rc_name);

Print("ResourceFree: ",res);



//--- kaynağı serbest bıraktıktan sonra rengi değiştirmeyi dene

Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");

//--- GreenYellow rengini 200 şeffaflık ile ayarla

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- grafiksel kaynağın tüm piksel dizisini ayarlanan renkle doldur

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- grafiksel kaynak verisini güncelle (görüntü kalır, ancak renk değiştirilemez)

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

Print("The color has not changed because the resource has been released");



//--- üç saniye bekle ve bitmap nesnesini sil

Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");

Sleep(3000);

Print("Delete Bitmap object");

ObjectDelete(0,obj_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafiksel kaynak verisini güncelle |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- sıfır boyut iletilirse bırak

if(width==0 || height==0)

return;

//--- kaynak verisini güncelle ve grafiği yeniden çiz

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}