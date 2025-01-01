- Alert
Fonksiyon, terminale işlemi tamamlama komutu verir.
bool TerminalClose(
Parametreler
ret_code
[in] Dönüş kodu, işlemin tamamlanmasıyla, müşteri terminalinin işlemiyle döndürülür.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç için 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
TerminalClose() fonksiyonu terminali hemen durdurmaz, sadece terminale işlemi tamamlaması için komut verir.
TerminalClose() çağrısını yapan Uzman Danışman kodu, ani tamamlama için tüm gerekli ayarlamalara sahip olmalıdır (örneğin, tüm açık dosyalar normal şekilde kapatılmalıdır). Bu fonksiyonun çağrısının ardından return operatörü gelmelidir.
ret_code parametresi, terminal işleminin program sonlandırılma sebeplerini analiz etmek için, gerekli dönüş kodunun - sonlandırma komut iletisinden başlatıldığında - belirtilmesini sağlar.
Örnek:
//--- giriş parametreleri
Ayrıca Bakınız
Program çalıştırma, Çalıştırma hataları, Sonlandırma sebepleri