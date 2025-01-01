//--- giriş parametreleri

input int tiks_before=500; // sonlandırma anına kadar tik sayısı

input int pips_to_go=15; // pip bazında uzaklık

input int seconds_st=50; // Uzman Danışmana verilen saniyelerin sayısı

//--- globaller

datetime launch_time;

int tick_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(__FUNCTION__," sebep kodu = ",reason);

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static double first_bid=0.0;

MqlTick tick;

double distance;

//---

SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

tick_counter++;

if(first_bid==0.0)

{

launch_time=tick.time;

first_bid=tick.bid;

Print("first_bid =",first_bid);

return;

}

//--- pip bazında fiyat mesafesi

distance=(tick.bid-first_bid)/_Point;

//--- UD işlemini takip etmek için bir bildirim göster

string comm="Başlangıç anından:\r

\x25CF geçen saniye: "+

IntegerToString(tick.time-launch_time)+" ;"+

"\r

\x25CF tikler alındı: "+(string)tick_counter+" ;"+

"\r

\x25CF fiyatı şu kadar nokta gitti: "+StringFormat("%G",distance);

Comment(comm);

//--- terminalin kapanma koşulunun kontrol edildiği bölüm

if(tick_counter>=tiks_before)

TerminalClose(0); // tik sayacıyla çıkış

if(distance>pips_to_go)

TerminalClose(1); // pips_to_go pip sayısı kadar yukarı çık

if(distance<-pips_to_go)

TerminalClose(-1); // pips_to_go pip sayısı kadar aşağı in

if(tick.time-launch_time>seconds_st)

TerminalClose(100); // zaman aşımı ile sonlandırma

//---

}