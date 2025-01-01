- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseOpen
Belirtilen dosyada veritabanı açar veya oluşturur.
|
int DatabaseOpen(
Parametreler
filename
[in] "MQL5\Files" dizinindeki dosya adı.
flags
[in] ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS listesinden bayrak kombinasyonu.
Geri dönüş değeri
Başarılı bir şekilde yürütülürse, fonksiyon veritabanına erişmek için kullanılan veritabanı tanıtıcı değerini geri döndürür. Aksi takdirde, INVALID_HANDLE geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – kritik çalışma zamanı hatası;
- ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER (4002) - "MQL5\Files" klasörüne erişirken dahili hata oluştu;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – veritabanı dosyasının yolu boş bir dizge içeriyor ya da uyumsuz bir bayrak kombinasyonu ayarlanmış;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - yetersiz bellek;
- ERR_WRONG_FILENAME (5002) - yanlış veritabanı dosyası adı;
- ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - veritabanı dosyasının mutlak yolu maksimum uzunluğu aşıyor;
- ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS (5122) - kabul edilebilir maksimum Database nesnesi sayısı aşıldı;
- ERR_DATABASE_CONNECT (5123) - veritabanı bağlantı hatası;
- ERR_DATABASE_MISUSE (5621) - incorrect use of the SQLite library.
Not
filename parametresi NULL ya da boş dizge "" içeriyorsa, diskte geçici bir dosya oluşturulur. Bu geçici dosya, veritabanı bağlantısı kapatıldıktan sonra otomatik olarak silinir.
filename parametresi ":memory:" içeriyorsa, veritabanı bellekte oluşturulur ve bağlantı kapatıldıktan sonra otomatik olarak silinir.
flags parametresi DATABASE_OPEN_READONLY veya DATABASE_OPEN_READWRITE bayraklarından hiçbirini içermiyorsa, DATABASE_OPEN_READWRITE bayrağı kullanılır.
Dosya uzantısı belirtilmezse, ".sqlite" kullanılır.
|
ID
|
Açıklama
|
DATABASE_OPEN_READONLY
|
Salt oku
|
DATABASE_OPEN_READWRITE
|
Okuma ve yazma için aç
|
DATABASE_OPEN_CREATE
|
Gerekirse dosyayı bir diskte oluştur
|
DATABASE_OPEN_MEMORY
|
RAM'de veritabanı oluştur
|
DATABASE_OPEN_COMMON
|
Dosya tüm terminallerin ortak klasöründedir
Ayrıca bakınız