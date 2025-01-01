MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalInfoSetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoSetInteger
Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli bir özelliğinin değerini ayarlar.
bool SignalInfoSetInteger(
Parametreler
property_id
[in] Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden birini alabilir.
value
[in] sinyal kopyalama ayarının yeni değeri.
Dönüş Değeri
Özellik değeri değiştirilmişse 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.