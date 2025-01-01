SignalInfoSetInteger

Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli bir özelliğinin değerini ayarlar.

bool SignalInfoSetInteger(

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER property_id,

long value

);

Parametreler

property_id

[in] Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden birini alabilir.

value

[in] sinyal kopyalama ayarının yeni değeri.

Dönüş Değeri

Özellik değeri değiştirilmişse 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.