#property description "Gösterge önceki ayın verisini inceleyerek, küçük ve büyük tik hacimli tüm"

#property description "mumları boyar. Tik hacmi dizisi böyle mumları tanımlamak için sıralanır."

#property description "Dizi elemanlarının ilk InpSmallVolume yüzdesini kapsayan hacme sahip"

#property description "mumlar küçük farz edilir. Dizi elemanlarının son InpBigVolume yüzdesini"

#property description "kapsayan hacme sahip mumlar ise büyük farz edilir."

//--- gösterge ayarları

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- grafik

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- ön tanımlı sabitler

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- giriş parametreleri

input int InpSmallVolume=15; // Küçük hacimlerin yüzdelik değeri (<50)

input int InpBigVolume=20; // Büyük hacimlerin yüzdelik değeri (<50)

//--- analiz başlangıç zamanı (kaydırılacak)

datetime ExtStartTime;

//--- gösterge tamponları

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- mumların gösterilmesi için sınır hacim değerleri

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tik hacimleri için sınır değerlerini al |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- değişkenler

datetime stop_time; // kopyalama durdurma zamanı

long buff[]; // kopyalama tamponu

//--- durdurma zamanı şu anki zaman olsun

stop_time=TimeCurrent();

//--- başlangıç zamanı şimdikinden bir ay önceki olsun

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- tik hacmi değerlerini al

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- verinin alınması başarısız oldu, yeniden hesaplama komutu için false dönüşü yap

PrintFormat("Tik hacmi değerlerinin alınması başarısız oldu. Hata kodu = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- dizi büyüklüğünü hesapla

int size=ArraySize(buff);

//--- diziyi sırala

ArraySort(buff);

//--- tik hacimleri için sağ ve sol sınırları tanımla

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir ay önceki verinin alınması |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- durdurma zamanını MqlDateTime tipli yapı değişkenine dönüştür

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- bir ay önceki veriyi al

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // mevcut ay, yılın ilk ayı değil. Bu yüzden, bir öncekinin numarası bir eksik olacak

else

{

temp.mon=12; // mevcut ay, yılın ilk ayı. Bu yüzden, bir öncekinin numarası 12 olacak,

temp.year-=1; // yıl numarası bir küçükse

}

//--- gün numarası 28'i aşamaz

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- elde edilen tarih değerine dönüş yap

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- giriş parametreleri koşulları sağlıyor mu kontrol et

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Hatalı giriş parametreleri");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- gösterilmeyecek olan değeri ayarla

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- gösterge tamponlarının etiketlerini ayarla

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- hala işlenmeyen çubuklar var mı kontrol et

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- sağ ve sol hacim sınırları için yeni değerler al

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- çubuk hesaplama için değişkeni başlat

int start=prev_calculated;

//--- gösterge değerleri bir önceki tik ile zaten hesaplanmışsa son çubukta çalış

if(start>0)

start--;

//--- zaman serilerindeki doğrudan indislemeyi ayarla

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- gösterge değerlerini hesaplayan döngü

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- başlangıç tarihinden başlayarak mumları doldur

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- değer sağ sınırdan küçük değilse, mumu doldur

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- mumu çizmek için veri al

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- DodgerBlue (parlak gök mavisi) renk

ExtColorBuff[i]=0;

//--- döngüye devam et

continue;

}

//--- değer, sol sınırı aşmamışsa, mumu doldur

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- mumu çizmek için veri al

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- Orange (turuncu) renk

ExtColorBuff[i]=1;

//--- döngüye devam et

continue;

}

}

//--- hesaplamaya katılmayan boş değerli çubukları ayarla

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}