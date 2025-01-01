iHigh

İlgili grafikteki çubuğun Yüksek fiyatını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür.

double iHigh(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parametreler

symbol

[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

shift

[in] Zaman çizelgelerinden alınan değerin indeksi (mevcut çubuğa göre belirlenen sayıda çubuk ile geriye doğru kaydırma).

Return Value

İlgili grafikteki çubuğun ('shift' parametresi ile gösterilir) yüksek fiyatı veya bir hata durumunda 0. Hata detayları içinGetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon her zaman gerçek değerleri döndürür. Bu amaçla, her bir arama sırasında belirtilen sembol/periyot için zaman çizelgesine bir istek yapar. Bu, ilk işlev çağrısı sırasında hazır bir veri yoksa, sonucu hazırlamak için biraz zaman alınabileceği anlamına gelir.

İşlev önceki arama sonuçlarını saklamaz ve hızlı değer döndürme için yerel önbellek yoktur.

Örnek:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon-olay işleyicisi "tik" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

