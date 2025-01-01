- Alert
CheckPointer
Fonksiyon, nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar.
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Parametreler
anyobject
[in] Nesne işaretçisi.
Dönüş değeri
ENUM_POINTER_TYPE sayımının değerlerinden birine dönüş yapar.
Not
Yanlış işaretçinin çağrılması, programda kritik sonlandırmaya yol açar. Bu yüzden bir işaretçiyi kullanmadan, CheckPointer fonksiyonunun çağrılması gerekir. Bir işaretçi şu durumlarda yanlış olabilir:
Bu fonksiyon işaretçinin geçerliliğini kontrol etmek için kullanılabilir. Sıfır harici bir değer, işaretçinin erişim için kullanılabilir olduğunu garanti eder.
İşaretçiyi hızlı bir şekilde doğrulamak adına, CheckPointer fonksiyonunun örtük çağrısı aracılığıyla işaretçinin geçerliliğini kontrol eden "!" operatörünü de kullanabilirsiniz (örnek).
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
Nesne İşaretçileri, Nesne İşaretçisinin Kontrolü, Nesne Silme Operatörü delete