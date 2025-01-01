//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- başlatılan program verilerini al

string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); // başlatılan MQL5 programının adı

string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH); // çalışan programın yolu



//--- elde edilen verileri günlüğe gönder

PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'

Path of the running MQL program: %s", name, path);

/*

sonuç:

Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'

Path of the running MQL program: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5

*/

}