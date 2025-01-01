DokümantasyonBölümler
Çalışan bir MQL5 programının karşılık gelen özelliğinin değerine dönüş yapar.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // Özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özelliğin tanımlayıcısı. ENUM_MQL_INFO_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- başlatılan program verilerini al
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // başlatılan MQL5 programının adı
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // çalışan programın yolu
   
//--- elde edilen verileri günlüğe gönder
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
  sonuç:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }